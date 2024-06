El hijo de Edgardo Kueider nombrado como asesor en el Senado Nacional

El Senador por Entre Ríos Edgardo Kueider hizo nombrar a su hijo Facundo Darío Kueider con categoría A3 en el bloque Unión Federal que él mismo integra bajo la tutela del senador de Corrientes Carlos Espínola.

Mediante la resolución 411/24 se nombra al hijo del entrerriano Kueider. “Considerando que el Senador de la Nación, Carlos Mauricio Espínola en caracter de Presidente del Bloque Unidad Federal, solicitó la designación ...del Señor Facundo Kueider DNI Nº xxxx con categoría A-3-T para cumplir funciones en su Despacho”

Las funciones de Kueider hijo serán cumplidas “hasta tanto no se produzca, entre otras cosas, la cancelación de la designación o baja a solicitud de la señora Senadora o el señor Senador que propuso la designación”, dice el documento.

Mauricio Camau Carlos Espínola

Espínola integra el bloque de Unión Federal en el Senado y esta semana Cristina Kirchner apuntó contra él y Kueider ya que votaron a favor de la Ley Bases. La ex presidenta apoyó un posteo en la red X donde se lamenta que no hayan estado en esas bancas dos senadoras que iban en lugar de Kueider y Espínola. ““No estaríamos rogando para que no voten por la entrega de la Patria” dijo una usuaria a la que la Cristina le dió difusión.

El hijo de Kueider fue nombrado como asesor en el Senado Nacional. Foto: web

Mientras tanto en Entre Ríos referentes justicialistas evalúan sanciones al Senador entrerriano como lo que dijo en su momento la Diputada Nacional Blanca Osuna: “Lo que haga en el Senado lo marca para el resto de sus días”.