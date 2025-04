Kueider: “Los fondos no son ilícitos y tampoco de Argentina”

En el diálogo, Kueider se mostró locuaz pero medido. Desde un departamento del complejo Tierra Alta del Maestro, en pleno centro de la capital paraguaya, repasó su situación judicial, el escándalo político que lo rodea y sus vínculos con causas sensibles.

“No provienen de ilícitos y tampoco provienen de Argentina”

Sobre los 200 mil dólares que le fueron secuestrados cuando intentaba ingresar a Paraguay, Kueider sostuvo: “Lo que tengo para decir es que no provienen de ilícitos y tampoco provienen de Argentina.”

También se refirió al operativo que derivó en su detención, al que calificó de irregular: “El operativo de Aduana (en Paraguay) está cuestionado. Introdujeron todo lo que había en la camioneta en mi mochila.” Aunque aclaró luego que no se trató de una maniobra armada: “No fue una entrega, fue un hecho fortuito.”

Respecto a sus reiterados viajes al país vecino, dijo: “Son cuestiones de operaciones de acá que no son mías y por eso no puedo hablar. No hay ninguna investigación ni ilícito. Son operaciones comerciales de Paraguay, no tienen nada que ver con la Argentina.”

Amenazas, política y la Ley Bases

El ex legislador denunció que desde que su caso tomó estado público ha recibido mensajes intimidatorios: “Desde el momento en que esto tomó estado público y el Senado decidió mi expulsión, he recibido innumerables amenazas. Los mensajes que he recibido son del tipo ‘cuidado porque te pueden hacer desaparecer’.”

Apuntó también contra un sector del oficialismo: “Esto tiene un interés de alto voltaje político. El kirchnerismo se ha encargado, ha trabajado arduamente para instalar que está vinculado a la Ley Bases.”

Securitas y el manejo de gastos reservados

Kueider desmintió tener vínculo con la causa que investiga presuntas coimas de la empresa de seguridad Securitas a funcionarios de Enersa. “No estoy mencionado en (ninguna) de las fojas de la investigación de la causa Securitas. Nadie declaró haber tenido algún tipo de vinculación conmigo. No tengo nada que ver.”

En cuanto a los videos donde se lo ve manipulando dinero en Casa de Gobierno, afirmó que se trataba de fondos de gastos reservados, una partida asignada por ley: “El dinero es de gastos reservados.”

Explicó además que la administración de esos recursos fue modificada en 2017 mediante la Ley 10.533, que traspasó su manejo a la Secretaría General que él conducía. “Eran pesos. El contable (que se encargaba de llevarle la plata) nunca trajo dólares. Sólo había una pequeña cantidad de dólares por los viajes del Gobernador”, detalló.

Desde Paraguay, Edgardo Kueider intenta despegarse de las acusaciones que lo dejaron fuera del Senado y bajo investigación judicial. Con una defensa centrada en lo político, niega haber cometido delitos y busca reencauzar su imagen pública mientras espera la resolución de su situación legal.