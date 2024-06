Edgardo Kueider: “Soy peronista pero antes que eso soy entrerriano”

Ayer se votó la Ley bases en el Senado de la Nación y entre los entrerrianos que dieron quorum y votaron la misma se encuentra Edgardo Kueider que recibió críticas del PJ entrerriano por su participación en la sesión.

En sus redes sociales Edgardo Kueider salió a responder en un posteo que lleva varias imágenes con texto.

“Soy Peronista, pero antes que eso, soy entrerriano y quiero lo mejor para la provincia que represento. Por eso apoyé la Ley de gobierno nacional -en general- con modificacionese y exclusiones en todos sus capítulos, que logramos a través del diálogo.

Con respecto a la votación afirma que ninguna de las consignas que alimentan la lógica amigo-enemigo fueron incluidos en el texto final “y los que quedaron, los voté en contra”.

Además enumera parte de la Ley Bases que votó en contra con lo es el RIGI, ganancias y bienes personales. También aclara que con lo de anoche se evitó el cierre de “los organismos de ciencia y tecnología y la cultura, la privatización de Aerolíneas Argentinas y los medios públicos”.

Mas adelante afirma que gracias a las negociaciones lograron eliminar “el capítulo previsional” y modificar “muchos otros artículos que consideré nocivos”, dice.

Pensar diferente

“Pensar diferente, disentir, consensuar, son palabras que hacer rato no existen en el vocabulario del sector político del que me alejé hace casi dos años creando un bloque aparte”, afirma Kueider.

Y cierra diciendo que “ahora el presidente tiene su ley (no la que realmente quería), no podrá decir que el Congreso no le permite gobernador; deberá asumir la responsabilidad por sus propios errores o aciertos”.