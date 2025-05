Ricardo Darín es uno de los actores más queridos de la Argentina. Protagoniza una de las series más exitosas de los últimos tiempos: El Eternauta. Batió todo tipo de récords a nivel mundial. Sin lugar a dudas, es uno de los artistas más importantes del país.

La fuerte respuesta de Ricardo Darín cuando Mirtha Legrand le preguntó por la actualidad del país

El actor participó del programa “La noche de Mirtha”. Allí estuvo acompañado por el elenco de El Eternauta. La diva argentina le preguntó sobre la actualidad del país y Ricardo Darín mantuvo un ida y vuelta con Mirtha Legrand.

La conductora le preguntó: “¿Cómo ves la Argentina, Ricardito?” Darín, en un tono irónico, respondió: “Fantástico, fantástico. La veo muy bien. Ahora que ya están sacando los dólares de los colchones…” y agregó: “El tema son los colchones. Muchos colchones están un poco apolillados, pero…”

La conversación se puso seria y Ricardo Darín reflexionó: “La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos”

Mirtha Legrand acompañó a Darín en su opinión y agregó: “Los precios son terribles”. El actor del Eternauta expresó: “Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”

El actor argentino se refirió a la coyuntura política y social que atraviesa la Argentina. Contó que votó en las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires y ante la pregunta de Mirtha Legrand sobre a quién había votado prefirió no responder.

Ricardo Darín dio su opinión sobre la actualidad del país e indicó que hay gente que la está pasando muy mal y agregó: “Lo que pasa es que en el mundo están ocurriendo cosas raras, y la verdad es que todo el mundo está atento a eso. Es mundial, no pasa solo en la Argentina. Hay algo que está ocurriendo y nos cuenta decodificar, ¿no?”