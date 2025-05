Cristina Kirchner brindó un discurso en el Encuentro de la Cultura Popular en el Barrio Saldías de la ciudad de Buenos Aires y recordó los 22 años del día de asunción de Néstor Kirchner.

Cristina Kirchner criticó al plan económico de Javier Milei: “El décimo default no es una fantasía demasiado lejana”

La expresidenta habló sobre el presente de Argentina y criticó duramente las políticas del presidente Javier Milei: “¿Se dieron cuenta de que estos tipos no construyeron nada? Ni una puta escuela, ni un puto edificio, nada. Le cambian el nombre. Su única obra es cambiarle el nombre a lo que otros hicieron. Qué mediocres, qué chatos. Generadores de cultura, de acá. ¿Quién se va a acordar de estos tipos en 20 años?“

Cristina Fernández de Kirchner celebra el “Encuentro de la Cultura Popular” en el Saldías Polo Cultural. (Francisco Loureiro)

En otro fragmento de su discurso, Cristina Kirchner indicó: “El principal problema que tiene el gobierno de Milei es que no tiene dólares. Sigue largando bombas de humo para que discutamos cosas que pasan al olvido”

Sobre la situación económica, explicó: “El consumo se ha ido al corno y no lo pueden repuntar. Como no quieren emitir para comprar dólares, porque saben lo que pasan, es notable. Y siguen hablando del problema. Este sostenimiento, que se está haciendo posiblemente hasta las elecciones próximas, tiene que ver con un nivel de endeudamiento formidable. Creo que de seguir, el décimo default no es una fantasía demasiado lejana”

La expresidenta brindó un discurso en el Encuentro de la Cultura Popular. Allí se refirió al presente y futuro del país. Fue recibida por aplausos por las personas que esperaban escuchar su palabra.

Cristina Kirchner se refirió al futuro del peronismo y analizó: “Seguir hablando de Estado presente significa no estar acorde a la realidad. Tenemos que hablar de un Estado eficiente, una nueva estatalidad. Tenemos que replantear el modelo económico para ofrecerle a la sociedad. Hay que discutirlo”