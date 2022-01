Desde la municipalidad de Andalgalá informaron que se decidió suspender sin reprogramación la 45° edición del Festival Nacional “El Fuerte de Andalgalá”. Ello se debe a la delicada situación sanitaria que atraviesa el municipio, donde hubo un importante aumento de casos en el marco de la tercera ola de contagios de coronavirus registrados en los últimos días.

El evento más importante de la ciudad estaba estipulado para el viernes 28, sábado 29 y domingo 30, aunque aun no tenía cartelera confirmada.

“Atentos a la situación sanitaria que atravesamos, y en pos de cuidar la salud de toda la población ante esta tercera ola de Coronavirus, se ha decidido no realizar el festival previsto para este mes de enero, atendiendo a las restricciones que la pandemia va presentando y las recomendaciones en relación a los eventos masivos”, detallaron en conferencia de prensa los responsables de Turismo y Cultura.

Luego agregaron que, “realizar nuestra fiesta mayor implica una organización económica, administrativa y de personal que no podemos movilizar si no tenemos certezas en materia de salud. Por ello y atento a las circunstancias de la salud, no podemos arriesgar los recursos públicos en esta circunstancia”. Para cerrar agregaron que, “sin duda, cuando la situación sanitaria cambie, volveremos a encontrarnos en la fiesta mayor de la cultura andalgalense”.