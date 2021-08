“La obra de repavimentación de la ruta N°3 se hace a partir de la denuncia que yo hice”, dijo el abogado.

El Dr. Ismael Machuca se mostró expectante de lo que será el 25 de agosto la audiencia en la que el Administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Héctor Arrieta deberá dar explicaciones sobre las obras en la ruta nacional N°3.

Abogado, Ismael Machuca. Via Caleta Olivia

Por otro lado, expresó su malestar por la falta de compromiso de algunos sectores de la comunidad. “Nos quejamos, nos quejamos pero no participamos”, y esto lo manifestó en alusión a que presentó una nota ante el Colegio Profesional de la Agrimensura, Ingeniería y Arquitectura en Caleta Olivia para que le brinden asesoramiento durante la audiencia y nunca le contestaron.

A partir de la acción preventiva de daños presentada por el Dr. Ismael Machuca, la Justicia Federal determinó una audiencia para el 25 agosto. El abogado indicó que “este es un mes positivo porque el 25 el presidente de Vialidad Nacional está obligado a comparecer a una audiencia ante la Jueza y mi persona para dar explicaciones sobre las obras solicitadas y de montar equipos de trabajo sobre la ruta”.

De hecho el reciente anuncio de llamado a licitación para la obra de repavimentación y fresado sobre la ruta nacional se determinó a partir de la denuncia presentada por Machuca.

Ruta Nacional N° 3. Web

“El camino es positivo porque se llamó a licitación para reparar desde Ramón Santos a Caleta Olivia”, dijo, y aseveró: “cuando obtuve la sentencia favorable, Vialidad no cumplió y tuve que ir más allá y se fijaron multas a Vialidad que todavía no pagó pese a que se rechazó el amparo que presentaron”.

En este contexto es que lamentó la falta de compromiso del CPAIA, “que no se haya hecho eco de mi pedido de asesoramiento para que me acompañaran a la audiencia; es una falta de compromiso porque nos quejamos nos quejamos pero no nos comprometemos”.

Es de destacar que el próximo 25 de agosto se va a generar un hecho importante que nunca ocurrió en el país y que es generar que un funcionario, en este caso nacional, tenga que dar explicaciones.