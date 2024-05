“Es un milagro que salimos vivos”: familia cordobesa se topó con un peligroso animal

Una familia cordobesa de la localidad de San Francisco aprovechó la llegada del frío y se fue de vacaciones a El Chaltén, provincia de Santa Cruz. En medio de un paseo por la montaña, se topó con un peligroso animal y todo quedó registrado en un video.

El hecho ocurrió el pasado martes cuando Marcelo Gallo, su esposa, hija, yerno, nietos y suegra emprendieron una caminata para llegar al Chorrillo del Salto. A 150 metros de llegar al destino, se cruzaron con un puma.

El puma que puso en jaque las vacaciones de la familia cordobesa. Foto: Capru

“Quedamos tan cerca del puma, nunca habíamos vivido algo así. Estábamos prácticamente duros y solo pudimos levantar las manos”, explicó Marcelo, en diálogo con Cadena 3.

VIDEO: FAMILIA CORDOBESA SE TOPÓ CON UN PUMA EN EL CHALTÉN

Todos alzaron sus brazos porque así aumenta el tamaño y volumen del cuerpo, según recomendaron los especialistas. “Todos tratamos de levantar las manos, como teóricamente me habían enseñado en otras oportunidades. Fue una eternidad, porque todo habrá durado 10 minutos, pero para nosotros fue una hora larga”, contextualizó el hombre.

El puma estuvo en silencio y mirando atentamente al grupo de cordobeses todo el tiempo, pero en un momento saltó entre dos nietos de Marcelo. “Yo los tenía a ambos. Como pudimos, mi hermano agarró al niño más chiquito, de apenas dos años, y yo agarré a Santino. Realmente fue un susto multiplicado por 10″, rememoró.

El animal fue registrado en Santa Cruz. Foto: Captura de video

Poco a poco, cada integrante del grupo se fue escapando de las garras del puma, hasta que Marcelo quedo cara a cara con él: ”A mí me queda el felino prácticamente de frente, con Santino en mis brazos”, ponderó.

Al final, el puma subió a un árbol y la familia cordobesa pudo escapar sana y salva e informó a Parques Nacionales. Los uniformados les aseguraron que no se tenían registros de un episodio similar.

“No nos podían creer los trabajadores. Nos dijeron que, si el puma estaba tan cerca, era un milagro que no haya ocurrido una desgracia. Fue un milagro que no hayamos salido lastimados, porque el puma generalmente huye de los seres humanos y no te enfrenta. Pero a nosotros nos enfrentó”, cerró Marcelo.