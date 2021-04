Soledad Acuña, la ministra de Educación porteña, se explayó sobre la situación en que quedaron las escuelas porteñas a partir del decreto presidencial que suspende las clases presenciales por 15 días.

Acuña explicó cómo reaccionó al enterarse, por la TV, de la suspensión: “Empezamos a ver qué opciones teníamos, al otro día nos juntamos a las 7 de la mañana con Larreta para analizar los pasos a seguir y las opciones que teníamos.

La ministra de Educación porteña Soledad Acuña

En una entrevista que mantuvo con diario “Clarín”, la ministra aclaró que la noticia provocó un gran nivel de incertidumbre: “El Presidente hizo el anuncio en una conferencia, nada en concreto y con algo que es tan delicado. Porque suspender las clases presenciales no es de un día para otro, yo lo comunico y listo. Hay cuestiones de organización, de ajuste de decisiones pequeñas. Por ejemplo, ahora el 20 es el cierre del bimestre, ¿cómo lo hacemos?”, sostuvo.

Aclaró también que: “Con la información respecto a los niveles de abandono y los niveles de aprendizaje del año pasado, armamos cuatro escenarios, que se iban a ir disparando a medida que las variables epidemiológicas lo fueron demandando”.

La idea de estos escenarios era ir reduciendo la presencialidad de a poco. Y Acuña dio como ejemplo un estudio comparativo de la tasa de contagios en edad escolar que se hizo en Alemania. El mismo “demostró que cuando suspendieron las clases los chicos se contagiaron más que cuando estaban en la escuela. Y esto es porque cuando los chicos no están en la escuela, están en otro lado. Si no volvés a una cuarentena estricta, los adolescentes van a salir y se van a contagiar. Y a los más chicos los padres los tienen que dejar en algún lado, porque tienen que salir a trabajar igual”.

Y continuó la ministra: “El Presidente ya reconoció que los chicos no se contagian en la escuela. Pero dice que se contagian en el traslado, en el transporte público y en las puertas de las escuelas”. Pero lo contradice: “Nuestros datos dan que la cantidad de gente que se traslada en transporte público hoy es la misma que antes de que empezaran las clases. Esto quiere decir que las familias están usando otros mecanismos de traslado que no es el transporte público.

Con respecto a qué puede ocurrir el día lunes, Acuña sostuvo que estaban intentando “destrabar la información que tiene el Presidente, porque si está usando información que no es correcta está tomando una decisión sobre la base de datos incorrectos”.

“Por otro lado, estamos esperando la reunión con Trotta, para poder mostrarle los escenarios y pedirle que desde el área de educación, si quiere, pueda explicarle y darle noción al Presidente que esto no es a todo o nada. Y en última instancia está también la vía judicial, apostamos que la Justicia resuelva sobre la cautelar que hemos solicitado; y están todos los amparos, que son un montón, de familias y organizaciones que piden la suspensión de la medida”, concluyó.

En cuanto a las familias, la ministro aconsejó que “tengan un poco de paciencia porque vamos a intentar hasta la última hora posible que el lunes las escuelas estén abiertas”.

Pero en el caso en que quede vigente el decreto, sostuvo que ”en las escuelas públicas no vamos a dar la indicación de dar clases. Lo que sí vamos a garantizar es la continuidad pedagógica. En las privadas, aunque sea una ley que no compartamos en sus principios y razones, nunca vamos a decir que no se cumpla”.