La Asociación de Educadores Provinciales (Adep), gremio que nuclea a maestros del nivel inicial y primario de Jujuy, presentó formalmente una queja al Ministerio de Trabajo de la Provincia por el “incumplimiento” de la vacunación contra el coronavirus para el sector docente.

La conducción sindical señaló que uno de los puntos de la última discusión paritaria contemplaba avanzar en la inoculación de los educadores, a la vez de afirmar que en lo que va del ciclo lectivo 2021 se lleva registrados diez fallecimientos de docentes de los distintos niveles educativos, por causas vinculadas con la pandemia.

“En Jujuy no se ha llevado a cabo de manera efectiva la inoculación, debido a que la cantidad de docentes vacunados no llega ni al cinco por ciento, es decir no se destinaron las dosis pertinentes, y es la preocupación que tenemos”, declaró el secretario general de Adep, Darío Abán.

Darío Abán - secretario general de ADEP Jujuy

Dijo el dirigente que la presentación hecha a la cartera de Trabajo provincial se centra en el planteo de que no se llevó a cabo esa medida a favor de la salud de los educadores y por ende se “incumplió” con lo decidido por el Consejo Federal de Educación.

La provincia de Jujuy mantiene en actividad poco más de 18.000 docentes solo en el nivel inicial y primario. “Aquí no se aplicó el plan nacional de vacunación de docentes que se firmó junto a autoridades de todo el país”, aseveró Abán al mencionar esas cifras.

En Jujuy, la vacunación al personal docente dio comienzo el jueves 18 de marzo.

“Sabemos que la vacuna es un bien escaso, pero en otras provincias se inoculó a un cuarenta por ciento de los docentes como mínimo, porque se priorizó a los docentes -resaltó-, con seriedad y compromiso”.

PREVENCIÓN EN LAS ESCUELAS

En este contexto describió que desde la vuelta a la presencialidad en Jujuy “fallecieron al menos diez docentes” tras haberse contagiado con el virus Covid-19, por lo que “se tiene que trabajar en la prevención”, opinó.

En línea con esto el sindicalista advirtió que existe “una escasa provisión de insumos” por parte del Estado provincial para la sanitización y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en los establecimientos escolares.

Finalmente, Abán pidió “respeto a la carrera docente no solo en el cuidado de la salud de los y las maestras, sino también a temas relacionados a la designación en distintos cargos, la recarga horaria”, entre otros puntos.