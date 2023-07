Sergio Massa llevó la campaña al terreno porteño: visitó una fábrica en Villa Soldati

Mientras parte de su atención en los últimos días se concentró en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional que en Washington sigue una delegación de Economía, Sergio Massa procura no descuidar el frente electoral como uno de los precandidatos a presidente de Unión por la Patria. Este viernes fue el turno de apuntalar la campaña porteña, que incluye la PASO del 13 agosto para elegir los candidatos a jefe de Gobierno.

Massa se reunió con Leandro Santoro y con el ministro de Turisimo de la Nación, Matías Lammens, y los tres visitaron las instalaciones de la fábrica textil Galfione y CÍA S.R.L, ubicada en el barrio porteño de Villa Soldati. Santoro es el radical disidente que todos los sectores de Unión por la Patria coincidieron en postular como único precandidato a la jefatura porteña. Lammens, en tanto, va a la cabeza de la lista de legisladores porteños y tampoco tendrá competencia interna.

Massa estuvo junto a Leandro Santoro y Matías Lammens. Foto: Prensa Massa

La empresa Galfione y CÍA S.R.L, informó la oficina de prensa de Sergio Massa, se dedica al “desarrollo de distintos tipos de hilados como los sintéticos texturizados y teñidos, retorcidos, lisos, elastizados, y de fantasía”.

El precandidato presidencial que competirá el 13 de agosto con Juan Grabois, conversó con los directores de la empresa y también con los trabajadores: “Defendemos a los trabajadores y el trabajo de calidad. Para nosotros el salario y el trabajo no tienen costo. Y eso es una diferencia fundamental. Nosotros creemos en el trabajo, como en el instrumento de movilidad social ascendente de la Argentina y el resto de las fuerzas políticas lo que plantean es que el salario es el costo de la Argentina. Para mí son personas, no son números”, dijo Massa.

Algo parecido planteó Massa el miércoles pasado, cuando fue recibido por la CGT en el salón de actos “Felipe Vallese” del edificio de la central obrera. En esa oportunidad, Massa le pidió a la dirigencia sindical que salga a militar la boleta de Unión por la Patria. La CGT prometió hacer otro acto el 8 de agosto, cinco días antes de las PASO. Se definió allí como “el candidato que defiende la producción y el trabajo”.

“Hay que encontrar mecanismos para mejorar el salario, por dos razones, una que es económica. El 70% de la economía argentina es mercado interno, cuando ustedes no tiene buen ingreso la economía se plancha porque no tienen para gastar. La segunda razón es porque tenemos hoy un desequilibrio en la meta distributiva, cuatro años de un gobierno que privilegió la rentabilidad empresaria”, indicó en su recorrida por la fábrica porteña.

La empresa decidió hace un año y medio encarar un proceso de inversión de más de 2 millones de dólares que involucra la integración de todo el proceso desde el hilado, pasando por la tejeduría y la tintorería con el acabado final de las telas.

Por ahora el oficialismo nacional no parece terciar en la pelea por la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta. La disputa asoma pareja, en tanto, en Juntos por el Cambio, donde competirán por la candidatura a jefe de Gobierno porteño el radical Martín Lousteau y Jorge Macri, dirigente del PRO.