Elecciones 2023 en Córdoba: cuántas autoridades de mesa fueron imputadas

La Justicia Federal imputó en las últimas horas a personas que iban a desempeñarse como autoridades de mesa en Córdoba para las elecciones nacionales Paso 2023 del domingo 13 de agosto. El fiscal, Maximiliano Hairabedian, reveló el número y develó el motivo.

“El juzgado detectó que habían muchas autoridades que habían sido designados, y no se han presentado. Como es una obligación, pedimos la apertura de una investigación contra estas personas”, dijo el letrado en diálogo con Cadena 3.

Maximiliano Hairabedian, fiscal. (Sergio Cejas/LaVoz)

Luego de las pesquisas solicitadas por la fiscalía a cargo de Hairabedian, se confirmó que siete autoridades de mesa no cumplieron con sus labores el pasado 13 de agosto y no presentaron justificativo por su ausencia.

Según las palabras del inculpador, las personas son investigadas por un delito cuya pena va de seis meses a dos años de prisión, más una multa económica que ronda entre los 50 y 500 pesos.“No tendrían justificación para el incumplimiento. Estaban en Córdoba, no estaban enfermos, ni impedidos de cumplir con su obligación”, cerró Hairabedian.

QUIÉNES ESTÁN EXENTOS DE VOTAR

Menores de 18 años .

Mayores de 70 años .

Jueces y sus auxiliares que trabajen en el acto comicial.

Personal de organismos y empresas de servicios públicos .

Quienes presenten un certificado de enfermedad emitido por un médico y su firma correspondiente.

Quienes estén a más de 500 kilómetros del lugar donde deban votar, justificando su ausencia ese día en la sede policial más cercana a su ubicación. Allí, pedir el certificado correspondiente.

ELECCIONES 2023: ¿QUÉ PASA SI NO PAGO LA MULTA?

Si no se abona la multa, el ciudadano queda incorporado al Registro de Infractores al Deber Votar y no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Además, no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.