Elecciones municipales 2023 en Córdoba: los comicios abrieron con total normalidad

Este domingo, los cordobeses eligen entre 11 listas a las próximas autoridades de la ciudad que asumirán en diciembre próximo. Los comicios comenzaron con normalidad y se esperan a 1.131.148 votantes para que se acerquen a las urnas.

9.30: VOTÓ JAVIER PRETTO

El candidato a viceintendente de Hacemos Unidos por Córdoba Javier Pretto emitió su voto este domingo en la escuela Pío X.

9.00: VOTÓ LAURA VILCHES

Laura Vilches, candidata a intendente del Frente de Izquierda emitió su voto y llamó a los ciudadanos a ejercer el voto.

“Convocamos a participar y manifestar en las urnas su bronca y descontento con la política tradicional, fortaleciendo una alternativa propia, de las grandes mayorías, de quienes siempre estamos del mismo lado y que nunca defraudamos”, expresó.

Elecciones 2023 en Córdoba Capital. Votó Laura Vilches (Frente de Izquierda).

8.00: COMENZÓ LA VOTACIÓN EN CÓRDOBA

Los comicios ya están en marcha y 448 escuelas ya están abiertas para que los votantes puedan sufragar. Como cada año, algunos establecimientos presentan algunos retrasos ante las demoras de las autoridades de mesa.

QUÉ SE VOTA EN CÓRDOBA CAPITAL

Esta vez, los cordobeses elegirán: Intendente, Viceintendente, 31 concejales titulares y 10 concejales suplentes del Concejo Deliberante, cinco vocales titulares y tres vocales suplentes del Tribunal de Cuentas.

CONSULTÁ EL PADRÓN ELECTORAL

Los cordobeses pueden consultar a dónde votan este domingo 23 de julio, en donde se elegirá el próximo intendente, viceintendente, concejales y miembros del tribunal de cuentas.

Para eso, se deberá ingresar a la página de la Justicia Electoral Municipal. Luego, colocar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI), Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica, marcar el género (masculino, femenino o sin especificar) y el origen (nacional o extranjero), y hacer clic en el botón “Consultar”.

Inmediatamente se podrá conocer el nombre y dirección del establecimiento en el que se deberá emitir el sufragio.

CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS HABILITADOS PARA LA VOTACIÓN

Libreta de Enrolamiento

Libreta Cívica

D.N.I. (libreta verde)

D.N.I. (libreta celeste)

D.N.I. tarjeta (del D.N.I. libreta celeste, aunque figure la leyenda “No válido para votar”)

Nuevo D.N.I. (tarjeta)

TRANSPORTE URBANO GRATUITO EN CÓRDOBA

El transporte urbano será gratuito este domingo 23 de julio para todos los vecinos, desde las 7 hasta las 20. Las personas que deseen utilizar el beneficio podrán hacerlo sin tener que presentar ningún documento ni tarjeta.

La medida regirá desde dos horas antes, hasta dos horas después del horario de votación. Podrán utilizar el beneficio tanto los votantes como las autoridades de mesa.

QUÉ ES EL VOTO DE PREFERENCIA

El voto de preferencia brinda la posibilidad de modificar el orden de la lista de concejales presentada por los partidos. La cuarta columna de la boleta tiene tres recuadros con las posiciones 1º, 2º y 3º para escribir el número de concejal al que se desea dar preferencia.

QUÉ PASA SI NO VOY A VOTAR

Por otro lado, desde la Municipalidad de Córdoba confirmaron que no se aplicará ninguna multa ni sanción a quienes no vayan a votar este domingo 23 de julio. Según explicaron, no podrán aplicar las medidas establecidas en el artículo 94 del Código Electoral Municipal porque la norma “no cuenta con la reglamentación correspondiente”.