Luis Juez fue a votar solo y declaró: “Ha sido una campaña fea, con cruces estúpidos”

El excandidato a gobernador de la provincia de Córdoba, Luis Juez, emitió su voto en los comicios de la capital cordobesa esta mañana. Luego, en declaraciones con distintos medios de comunicación criticó fuertemente a la Junta Electoral.

“Los tipos que tienen el poder desalientan la participación”, aseguró el senador.

“Acá viernes y sábado ha habido actividades políticas y esto no pasaba antes. Una junta electoral que debería promover las votaciones, desalienta la asistencia”, dijo molesto con respecto al anuncio de que no se cobrará multas. Y detalló que Rodrigo de Loredo “llevó adelante una campaña impecable”.

“Tengo amigos que están enojados y no van a votar”, confesó y agregó: “La Junta Electoral, en vez de promover la votación, la desalienta. Pasó ahora y pasó en las elecciones provinciales. Después la gente se queja porque no cree en el sistema republicano”.

“En general ha sido una campaña fea, con cruces estúpidos”, expresó.

La crítica de Luis Juez a 40 años de democracia

“Si yo no levanto la voz, nadie dice nada”, exclamó Luis Juez enojado, luego de votar este domingo. El dirigente afirma que se vivió un proceso electoral de “altísima corruptela”.

“Nunca vi en 40 años que utilicen el aparato del estado para un proceso electoral. Pusieron plata, recursos, subsidios, pauta, colchones, lo que se te ocurra”, aseguró.

“Bajaron tanto la vara que la mayor contribución que podían hacer a 40 años de democracia es alentar la participación. La Justicia electoral no contribuyó a eso. El Estado te atropella, te lleva por delante. Ni Mestre, ni Angeloz, ni de la Sota, ni Schiaretti necesitaron esto”, concluyó.

QUÉ DIJO MARIO NEGRI SOBRE LAS ELECCIONES MUNICIPALES EN CÓRDOBA

El diputado nacional y referente de Juntos por el Cambio Mario Negri emitió su voto este domingo en la escuela juan Zorrilla.

“Es un enorme disparate la publicación de la Junta Electoral Municipal. No hay otra forma de entenderlo que no sea una enorme irresponsabilidad de incentivar que la gente no participe y no vote. Es violatorio del código electoral”, expresó.

Y, agregó: “Es incomprensible que a 40 años de democracia esto ocurra. La autoridad que tiene que convocar a los ciudadanos a votar, manifiesta que si quieren se pueden quedar a dormir en su casa, que no va a haber inconvenientes”.

“Solo se puede comprender a la luz de que el oficialismo tiene un enorme temor de las cosas no sean como ellos quieren que sean”, cerró.