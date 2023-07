Elecciones municipales en Córdoba 2023: Daniel Passerini votó y afirmó que la ciudad “se está transformando”

Daniel Passerini, candidato a intendente de Hacemos Unidos por Córdoba, asistió este domingo a ejercer su derecho en el Colegio Alemán de Argüello y pidió que los cordobeses vayan a votar masivamente. El oficialista fue acompañado a las urnas por su hijo.

“Venimos con las mejores expectativas, muy contentos. Córdoba vive un año muy especial, la ciudad recuperó el orgullo, se está transformando y vamos a ratificar ese rumbo”, dijo ante los medios de comunicación.

Con respecto a la polémica sobre que la Municipalidad no cobrará multa a quienes no vayana a votar expresó: “Ya lo dijo nuestro jefe de campaña, yo soy candidato, no tengo que opinar. Va en sentido contrario a lo que planteamos”, remarcó y evitó responder sobre el tema.

“La ciudad de Córdoba ya se expresó haciendo que Martín Llaryora sea el gobernador y hoy va a ratificar que yo sea el intendente, pidiéndole a la gente que concurra masivamente a votar”, dijo.

Respecto de el recuento de votos, Passerini se mostró confiado. “No va a estar el conflictivo sistema de transmisión de datos. Entendemos que es una elección más acotada, con un tercio de las mesas de la provincia. Confiamos que a las nueve vamos a estar festejando”, concluyó Passerini.