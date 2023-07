Polémica previo a las elecciones municipales en Córdoba: JxC denunció irregularidades de la Junta Electoral

El jefe de campaña de Rodrigo de Loredo, Juan Negri, informó que desde Juntos Por El Cambio (JxC) radicaron una denuncia por irregularidades de la Junta Electoral Municipal. En este sentido, enumeró las falencias a horas de los comicios de este domingo 23 de julio.

El Concejal y Presidente del bloque Córdoba Cambia advirtió que aún no se cuenta con “información fundamental para ejercer el control legal de la elección”. Falta de confirmación de autoridades de mesa, y ausencia de información sobre la convocatoria fueron las primeras que enumeró.

Juan Negri en el programa Voz y Voto. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Bravo Nicolas

Luego, Negri focalizó en los inconvenientes que tendrían algunas autoridades de mesa que fueron designadas para zonas alejadas de sus viviendas. Además, increpó el inicio tardío de las capacitaciones, la contratación de la empresa OCASA y la carencia de detalles sobre el escrutinio definitivo.

Por último, el radical anheló que la Junta Electoral Municipal ejerza “el cargo con imparcialidad y responsabilidad, sin violentar las normas más elementales de la democracia” y confirmó la denuncia penal para que la justicia investigue la “posible comisión de delitos funcionales de los encargados de administrar el proceso electoral”.

EL MENSAJE COMPLETO DE JUAN NEGRI EN SUS REDES SOCIALES

ES POR CÓRDOBA. ES POR LOS CORDOBESES. ES POR LA DEMOCRACIA. BASTA DE ATROPELLOS

Desde Juntos por el Cambio, advertimos que, a poco mas de 48 hs. de la realización de los comicios para elegir autoridades municipales y a pesar de la insistencia en los requerimientos, aún no cuentan con información fundamental para ejercer el control legal de la elección.

1- Todavía no están confirmadas las autoridades de mesa pese a que por ley deben estar notificadas 20 días antes de la fecha de los comicios. (Art. 18 inc. J Ord. 10.073).

2- No hay información sobre la convocatoria a docentes, tanto provinciales como municipales, tampoco sobre la cantidad de voluntarios que se anotaron y que se hayan confirmado para ser autoridades de mesa.

3- Las notificaciones a las autoridades de mesa y a los FIPE han sido un desastre, muchos denuncian que tienen que ir a buscar los telegramas a la propia Junta Electoral, muchas autoridades todavía no han sido notificadas, por lo que se desconocer si la totalidad de las mesas tendrán autoridades presentes el domingo.

4- Mucho más grave es la situación de que las autoridades de mesa fueron sorteadas sin tener en cuenta el domicilio de las mismas, por lo que en lugar de tener que asistir a un colegio de la zona donde viven, les queda cerca y conocen, muchas les toco un colegio que queda en zonas muy alejadas de su domicilio, en muchos casos en la otra punta de la ciudad, lo que es un aliciente para que desistan de su obligación y dejen una mesa son autoridades de mesa.

5- Las capacitaciones arrancaron tarde, pese a los problemas que hubo en las elecciones provinciales las capacitaciones presenciales comenzaron apenas unos días antes de las elecciones.

6- Pese a los problemas que hubo en la elección provincial, si bien se dio de baja el sistema Turing, se volvió a contratar con la empresa OCASA – MSA; sobre el proceso no hay información sobre el operativo “despliegue – repliegue” de las urnas, sobre las medidas de seguridad del Centro Operativo Monseñor Pablo Cabrera, recién el día de ayer a instancia de Juntos por el Cambio se convoco a los fiscales informáticos, que necesariamente deben controlar el procedimiento.

7- En relación al escrutinio definitivo, la situación es idéntica, pues no se cuenta con más información que la existencia de un convenio con el Poder Judicial de la Provincia para su realización. La figura del Juez Electoral, que a la vez es la Secretaria de la Junta Electoral Municipal, la Dra. Miriam Beatriz Capone cubre el proceso de sospechas ya que hasta el 2021 fue apoderada del Kirchnerismo en la Provincia de Córdoba.

8- Esta funcionaria, además de la designación de las autoridades de mesa, tiene a su cargo la confección del padrón electoral municipal, del que no se ha informado sobre los cambios que habría tenido sobre el padrón electoral nacional, ni sobre los certificados de no-afiliación de las autoridades de mesa.

9- Esta Junta electoral tomo la decisión de habilitar por primera vez a la incorporación al padrón de la mesa que fiscalizan y votar, a los fiscales partidarios, algo que no había ocurrido nunca en la Ciudad, ya que desde que se elimino el DNI de papel, las autoridades de mesa pueden verificar si un elector ya emitió su voto en otra mesa.

10- Tampoco dieron respuesta los pedidos de expresarse sobre la obligatoriedad del sufragio y la permanente y probada violación a las prohibiciones de inauguraciones y respectiva publicidad oficial por parte del oficialismo, ni sobre la denuncia que se realizo al candidato oficialista que mandaba publicidad diciendo que no se iba a sancionar a quienes no fueran a votar.

11-La publicación en medios de comunicación de la Junta Electoral donde hacen hincapié en que no habrá sanciones a los ciudadanos que no acudan a votar, es una clara maniobra pergeñada por el oficialismo para que la sociedad no participe. Una verdadera afrenta a la democracia en el aniversario de los 40 años de la misma.

Por estos motivos expuestos, instamos a la Junta Electoral Municipal a ejercer el cargo con imparcialidad y responsabilidad, sin violentar las normas más elementales de la democracia. Desde Juntos por el Cambio manifestamos nuestra profunda preocupación por el accionar de la Junta que actúa de manera contraria a los intereses que hacen al desarrollo de su función.

El voto es el momento más sagrado de la democracia y los estamentos públicos. Las autoridades públicas tienen la obligación y el deber de convocar a que los ciudadanos se expresen, porque de esa manera la democracia se hace más fuerte y el sistema republicano se consolida. Sólo con los irremplazable participación de los cordobeses podemos mejorar la ciudad y los graves problemas estructurales que la quejan.

Es por Córdoba. Es por los cordobeses. Es por la democracia. Basta de atropellos.

Juan Negri Jefe de Campaña.