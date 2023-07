Córdoba: oficialismo y oposición criticaron a la Junta Electoral Municipal por aclarar que no habrá multas por no votar

La Junta Electoral Municipal de Córdoba emitió este sábado un mensaje informativo previo a las elecciones del domingo donde aclaró que “no se pondrán multas por no ir a votar, por no estar reglamentado” y desde el oficialismo y la oposición los criticaron.

El boletín expresa que el voto es obligatorio, seguido de la oración que dice que no habrá sanción para aquellos que no cumplan. Debajo, los documentos habilitados para la votación y una imagen ilustrativa de la Boleta Única de Sufragio que los cordobeses usarán este 23 de julio.

La aclaración de la Junta Electoral que generó el repudio en las redes. Foto: @Gonzalez_Laura

El primero en pronunciarse fue el Jefe de Campaña de Hacemos Unidos por Córdoba, Héctor Campana. “Quiero expresar nuestro total repudio a esta publicidad confusa de la Junta Electoral. Los más perjudicados por la baja participación somos nosotros, sin dudas. Les pedimos a los cordobeses que voten y se expresen en las urnas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Héctor "Pichi" Campana.

Una hora más tarde, el Jefe de Campaña de Juntos Por El Cambio, Juan Negri, retweeteó el mensaje del “Pichi”. “No es ‘publicidad confusa’, es inducir al elector a abstenerse de votar. Y eso es un delito electoral. Si realmente crees que ustedes son los más perjudicados te propongo que vayamos juntos a la justicia. Los cordobeses esperan eso de nosotros”, manifestó el radical.

Mario y Juan Negri, integrantes de Juntos por el Cambio. Foto: Javier Ferreyra

QUÉ SE VOTA ESTE DOMINGO EN CÓRDOBA

Este domingo 23 de julio, los vecinos de la ciudad de Córdoba votarán para intendente, vice, 31 concejales titulares y 10 suplentes, y cinco vocales titulares del Tribunal de Cuentas y tres suplentes.