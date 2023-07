Rodrigo de Loredo asistió a las urnas junto a su familia: “Que los jóvenes reflexionen y vayan a votar”

Rodrigo de Loredo, el candidato a intendente de Juntos por el Cambio, asistió a votar en el colegio Almafuerte de la zona sur de la ciudad y llevó un paquete de facturas para las autoridades de su mesa. El político se mostró preocupado por la poca asistencia ciudadana.

“Hagan un esfuerzo, las escuelas están tranquilas para venir a votar. Le pido a los jóvenes que vengan a votar, a cualquier candidato, pero ejerzan el derecho”, expresó el representante de JPC.

“Les digo a los más jóvenes: si es un acto de rebeldía no ir a votar, yo los banco, porque la verdad es que la política los ha frustrado un montón de veces; los ha visto amargarse a sus padres ante el fracaso de la política. Pero que se replanteen ese ejercicio”, expresó a Radio Mitre.

Además, el candidato reprochó el sistema de conteo de votos que se utilizará: “Ante el problema de Turing fue volver a la analogía, en vez de que la respuesta sea busquemos una cosa para que el Córdoba sepa rápidamente cómo vota”, dijo.

También, se mostró en desacuerdo con la Justicia Electoral por informar que no se cobrará multa por no ir a votar: “Se incita a que la gente no vote”. Y concluyó manifestando su preocupación ante la poca presencia ciudadana en las urnas.