Grabois, el rebelde que desafía la hegemonía de Sergio Massa

A Juan Grabois le molesta que se hable de “lista de unidad” cuando se hace referencia a la fórmula Massa-Rossi. Argumenta, con cierta razón, que él junto a Paula Abal Medina competirán por la lista “Justa y Soberana” en la interna presidencial de Unión por la Patria. Arrancando de muy atrás, con pocos recursos (“plata y miedo no tenemos”, dice en un spot), la precandidatura de Grabois va ganando forma. No tanta como para poner en jaque a Massa, al menos por ahora, pero sí lo suficiente como para inquietar la pretensión hegemónica de la “lista de unidad”.

Grabois lanzó su precandidatura en mayo pero la levantó el 22 de junio, cuando Wado de Pedro anunció su fórmula con Manzur y entendió que se sentía representado. El día después relanzó su precandidatura cuando se enteró que el ministro del Interior se bajaba para alinearse con el binomio Massa-Rossi.

En el amplio universo kirchnerista, no todos digirieron la postulación del ministro de Economía. Grabois empezó a recoger a esa porción herida del electorado kirchnerista. “Esta campaña no la van a hacer ni el aparato ni las multinacionales”, dice.

Juan Grabois y Paula Abal Medina. (Twitter)

La precandidatura de Massa surgió de un acuerdo entre la Liga de los gobernadores, los intendentes del conurbano bonaerense, La Cámpora, el visto bueno de la Casa Rosada y la CGT, más la rúbrica de Cristina Kirchner. Afuera quedó Grabois.

El sector hegemónico de Unión por la Patria se planteó un desafío: lograr que Massa sea el candidato más votado en las PASO (algo que aún no reflejan las encuestas), más allá de que pudiera ser superado por la suma de, por ejemplo, Bullrich y Rodríguez Larreta. ¿Una buena perfomance de Grabois podría restar puntos vitales a Massa?

Qué dicen las encuestas sobre Grabois

“No creo que Grabois resienta la candidatura de Massa, porque el escenario de la primera vuelta se resignifica”, respondió el consultor político Gustavo Córdoba. “En la primaria que puede haber tole tole es en la de Juntos por el Cambio, no lo veo en la del peronismo. Viendo el encuadre de la campaña, donde desde un principio Grabois habla bien de Massa, no temo que haya fuga de votos después de la interna”, sostuvo en charla con este medio.

De acuerdo a trabajos de Zuban-Córdoba & Asociados, Grabois está midiendo poco más de dos puntos. “Eso es una gran elección, pueden llegar a representar tantos como los de la izquierda a nivel nacional”, ponderó Córdoba. También evaluó que Unión por la Patria “tiene un límite de crecimiento en las PASO que es del 30 por ciento y si Massa ya mide 25 o 26 puntos, Grabois no tiene horizonte más que de crecer un 3 por ciento”. “Insisto, sería una gran elección para un candidato de la izquierda progresista como él. Nosotros lo tenemos con dos puntos y es probable que suba pero poco más”, dijo.

Días atrás una encuesta de Jorge Giacobbe le daba bastante más a Grabois: 9,6 contra un 18,9 de Massa. El el número más alto que le adjudicaron por ahora.

Aunque puede parecer demasiado ese número, desde el kirchnerismo se salió a apuntalar a Sergio Massa, como un mensaje a los disconformes: la Vicepresidenta de la Nación. Cristina Kirchner lo llenó de elogios en la inauguración del gasoducto el 9 de julio pasado y una semana después volvió a hacerlo en un acto de Aerolíneas Argentinas. Estos días otros referentes respetados en el kirchnerismo se sumaron al clamor por Massa. “Es un hombre incansable y una máquina de laburar. Trabaja mucho. A mí me da mucha seguridad. Yo quiero que Massa sea el más votado y que nuestro espacio gane”, afirmó la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio.

Grabois sabe que enfrenta al gran aparato de Unión por la Patria. El martes fue recibido en una delegación sindical por uno de los secretarios generales de la CGT (Héctor Daer) y dos hombres influyentes de la central obrera como Gerardo Martínez (Uocra) y Andrés Rodríguez (UPCN). Al día siguiente la CGT puso a disposición de Massa el histórico salón de actos Felipe Vallese, que llenó con 300 secretarios generales de las confederaciones y el triunvirato cegetista completo (Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña).

Grabois agradeció “el respeto” de la CGT por recibirlo y dijo que se coincidió en “poner la fuerza de todo el movimiento nacional para frenar los planteos inhumanos y garantizar un programa donde la recomposición de los salarios, la eliminación de la inflación, la redistribución de la riqueza, la vivienda, la salud y la educación sean la prioridad”.

Grabois compite acompañado por la socióloga Paula Abal Medina, hija de Juan Manuel Medina, el joven colaborador de Perón a su regreso del exilio en 1973.

El precandidato de “Justa y Soberana” se multiplica en apariciones televisivas, donde es presentado casi como una rareza. Grabois sale al cruce de los precandidatos de otras fuerzas, como los pares que, finalmente, son. Invitó a todos a debatir: “Desde luego, preferiría comenzar debatiendo con mi rival interno, Sergio Massa. También con Larreta o Bullrich, pero sé que no va a suceder. Milei por ahí se anima”, acaba de desafiar.