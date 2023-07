A poco de las PASO, las cuatro provincias que serán claves en la interna de Juntos por el Cambio

La carrera electoral a las PASO tiene varias aristas que se reparten entre los diferentes partidos como el acuerdo con el FMI para Sergio Massa, la polémica por la venta de las candidaturas de Javier Milei y la fuerte interna de Juntos por el Cambio que marcaran el termómetro de cara a las elecciones 2023.

A 23 días de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los precandidatos presidenciales de la alianza opositora Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich empiezan a acelerar la campaña en distritos que serán claves para quedar como los elegidos para disputar las generales.

Larreta festejó el triunfo de Pullaro en la interna de JxC en Santa Fe (Clarín) Foto: Juan Jose Garcia

El último fin de semana, los comicios que se llevaron a cabo en Santa Fe, dejaron una de las primeras conclusiones que puertas adentro tuvieron sus efectos. La victoria de Maximiliano Pullaro sobre Carolina Losada fue algo que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires celebró y sacó pecho de cara a la interna.

Los cruces entre candidatos han llevado a que desde el sector cercano a la exministra de Seguridad den a conocer un comunicado repudiando las declaraciones de Juan Manuel López, un dirigente cercano a Elisa Carrió y aliado de Larreta, marcando su “preocupación” de cara a la interna.

Sin embargo, el propio alcalde porteño insistió en remarcar uno de los ítems de su campaña: “Jamás he dicho un agravio de nadie, no lo hice y no es mi espíritu. No lo hago por más que otros u otras lo hagan conmigo”.

Las otras provincias serán claves en la interna de Juntos por el Cambio

Este domingo habrá elecciones municipales en Córdoba, en una provincia que quedó marcada por la intención de Larreta de sumar a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio. La jugada del alcalde porteño con el saliente gobernador cordobés abrió aún más la grieta en la alianza opositora.

Luis Juez fue como el candidato único de JxC y tuvo fuertes acusaciones contra el mandatario de la Ciudad de Buenos Aires. El respaldo de Bullrich fue explícito y busco fortalecerlo de cara a las elecciones provinciales, pero la victoria de Llaryora dejó un sabor amargo al ala dura del PRO y que no fue celebrado por Larreta.

Córdoba es una de las provincias claves de Juntos por el Cambio que pueden definir la interna. Foto Federico Lopez Claro

Córdoba es un bastión clave para Juntos por el Cambio y la fortaleza en la provincia de Schiaretti es algo que el mandatario porteño anticipó como “necesario” para hacer “reformas de fondo”. Además, allí se concentra poco más del 8% del electorado nacional y tendrán ingerencia en las nacionales.

Mendoza, en cambio, tiene a Alfredo Cornejo como el gran favorito a quedarse con la gobernación de la provincia y el respaldo a Bullrich ya es algo explícito que ha dado a conocer el mendocino, que tiene a su aliado Luis Petri como compañero de fórmula.

De cerca, se sigue la elección de Omar De Marchi, un exJuntos por el Cambio, que fue el armador de Larreta en la provincia y decidió romper para poder presentarse, tras el pedido de unidad.

Por último, aparece la provincia de Buenos Aires, un bastión fundamental para quien tiene aspiraciones presidenciales, ya que cuenta con el 37% del electorado. Allí no solo se lucha en la interna de JxC, sino contra un histórico pilar del peronismo que solo perdió en 2015 con María Eugenia Vidal.

Allí, la interna se desprende entre Diego Santilli, aliado de Larreta, y Néstor Grindetti, el elegido de Bullrich, en un lugar donde ninguno de los candidatos aún pudo hacer pie y las encuestas anticipan que será difícil la pelea con Axel Kicillof.

Con menos de un mes por delante para las PASO, los dos precandidatos de JxC aceleran para poder concentrar votos en lugares que serán fundamentales para una interna que día a día crece y muestra las diferencias entre los dos sectores de la oposición.