Arroyito: la obra social respondió al reclamo y en 30 días, More que padece parálisis cerebral, tendría su silla postural

Y cuando las cosas parecen que nunca van a cambiar, la fuerza de la gente logra que algunas historias modifiquen su curso, y esto es lo que sucedió con la historia de Morena Gonella de 6 años y su mamá Yamila Toledo.

Luego de la movida que comenzó mediante una nota con Todo Córdoba por Canal 12 y que fue replicada por muchos medios colegas de comunicación, donde Yamila contó la situación que venían padeciendo con la obra social Cami Salud y la silla postural de su hija Morena, tras dos años de pedir la misma, la obra social se comunicó con Yamila para confirmarle que su pedido será cumplido en 30 días.

Yamila dialogó con Vía Arroyito y comentó “me llamaron de la obra para decirme que ya tienen definida la ortopedia, y que el fisiatra ya dio el Ok para la silla postural. Me comuniqué con la ortopedia así que le vamos a tomar las medidas en la semana a Córdoba y en 30 días la More tendría su sillita”.

Cabe destacar que fueron muchísimos los llamados que recibió Yamila de personas que se enteraron por un medio o por otro sobre la situación para acercarles el dinero para comprar la silla postural, a lo que la Mamá de More agradeció a cada uno de ellos, pero que ellos consideraban que quien debe cumplir con ese pedido es la obra social. Ahora deberán esperar el tiempo propuesto para saber si Cami Salud es de cumplir su palabra.