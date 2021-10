Verónica Ojeda decidió hablar sobre las polémicas declaraciones que realizó Mavys Álvarez, la mujer cubana que fue considerada la “novia” de Diego Maradona cuando ella era menor de edad.

La ex del Diez y madre de Dieguito Fernando, el menor de los hijos del futbolista, aseguró que por el bien del niño, lo mejor es no tocar el tema sobre su padre.

“Voy a contestar porque tengo aprecio con todos, te quiero mucho a vos, simplemente por respeto a mi hijo Dieguito Fernando, que tiene ocho años, y hace días que solo ve Paka Paka y Nickelodeon”

Verónica Ojeda y Dieguito Fernando Instagram

Luego agregó: “Entiendo todo, pero por sobre todas las cosas no deja de ser el padre de mi hijo, y no voy a contestar nada”.

“Es un tema muy delicado, y están hablando del padre de mi hijo, que con todos sus errores que ha cometido, no deja de ser el padre de mi hijo. Y acuérdense que mi hijo tiene ocho años”, detalló en “Polémica en el Bar”.

Verónica Ojeda y Diego Maradona en el sexto cumpleaños de Dieguito Fernando, celebrado en México a comienzos de 2019 (Instagram).

“Ahora tiene ocho años. Gracias a Dios tiene una mamá que hace todo lo posible para que no vea todas estas cosas. Obviamente cuando sea más grande me va a preguntar, y en su momento vamos a tener una charla. Pero hoy por hoy tiene ocho años y no entiende de estas cosas”, concluyó.

Qué dijo Mavys Álvarez sobre Maradona

Mavys Álvarez, hoy con 36 años, relató en la televisión de Miami como era el vínculo que tuvo con el astro del fútbol hace 20 años.

Diego Maradona junto a Mavys Álvarez. // América TeVé Miami

“Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia”, expresó, en medio de un duro relato sobre las adicciones, su viaje a la Argentina y la cirugía que tuvo que realizarse aún siendo menor de edad.