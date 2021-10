Las denuncias por parte de Mavys Álvarez, quien fue novia de Diego Maradona cuando era menor de edad continúan. Esta vez, se filtró la querella que la cubana hizo junto a una ONG en contra del Diez.

Los detalles de esa filtración fueron expuestos en “Los Ángeles de la mañana”, donde Ángel de Brito aseguró: “Tenemos la querella de Mavys con su pasaporte”.

“Es importante para mí destacar que, durante mi estadía en Argentina, en el 2001, en donde permanecí durante dos meses y medio, no se me permitía salir sola de los hoteles en qué me alojé, ni tampoco en un departamento ubicado en Capital Federal, en donde permanecí habiendo siempre personas encargadas de que permaneciera allí”, relató.

“Durante la totalidad de mi permanencia en el país, solo pude realizar dos actividades que elegí. Una ir a comprar y otra ir al zoológico. Aunque siempre acompañada por una persona hasta mi regreso. Del mismo modo, en Argentina y aun siendo menor de edad, fui presionada a realizarme una operación de aumento de mamas, la que se realizó sin la autorización de una persona responsable por mí”, siguió.

“En las mismas circunstancias me suministraron drogas en el país, las cuales me acarrearon una adicción durante muchos años. Las secuelas de lo que viví perduran hasta hoy”, detalla el escrito.

Mavys asegura haber estado en Argentina durante dos meses y medio. (Foto: Gentileza/Clarín)

Luego dio detalles sobre su llegada al país: “Entiendo que se debe investigar también la conducta de los funcionarios de Dirección Nacional de Migraciones, que autorizaron mi ingreso y egreso a la Argentina, en tanto era menor, viajé absolutamente sola, y no contaba con documentación suficiente para hacer dichos cruces. El ingreso y el egreso fueron coordinados con una persona con la que hablé al llegar. Esto me hace estar convencida de que existió una convivencia entre funcionarios públicos cubanos y argentinos para mi traslado e ingreso”.

Las pruebas en la querella

El relato escrito de Mavys estaba acompañado por un papel con la firma de Diego Maradona, donde este asegura que se hará cargo de los gastos de la estadía de Mavys en el Hiltón de Argentina.

Además, la mujer también tiene fotos de aquella época, según aseguró Ángel de Brito. “Mavys tiene algunas fotos de ellos juntos, está Guillermo (Coppola) también, Omar Suárez… son algunas de las pruebas que va a presentar a la Justicia y que ella guardó tantos años, hasta que decidió hacer público todo lo que había ocurrido. En esas fotos que están viendo hoy hay unas historias escalofriantes que vamos a ir desarrollando. Muy duras para contar, que tienen que ver con la droga, la prostitución, con la trata… muchas situaciones que ella está dispuesta a contar en la Justicia”,