Las declaraciones de Mavys Álvarez siguen dando que hablar sobre una de las épocas más oscuras de Diego Armando Maradona. La cubana fue novia del Diez con apenas 16 años y relató a lo largo de cuatro emisiones de América Tevé (Miami) parte de las vivencias que tuvo con el astro argentino.

“Claudia (Villafañe) una vez llamó y yo atendí, porque él me decía que no estaban juntos, que se estaban separando. Cuando le pasé el teléfono, él lo tiró al piso, me dio una bofetada, me empujó contra la cama. Fueron muchos momentos más, tampoco me dejaba ver a mi mamá...”, reveló Álvarez quebrada en llanto.

Ante la consulta del periodista Mario Pentón sobre si “fuiste golpeada y abusada por Maradona de formas que uno no se puede imaginar”, la cubana contestó: “Sí, pasó muchas veces. Una vez, me empujó del carro y me subió por la escalera de los pelos”,

Además, anunció que apoyaría una denuncia por presunta trata de personas de parte del entorno del Diez de ese momento, compuesto por Carlos Ferro Viera, Mariano Israelit, Guillermo Coppola, Omar Suárez y Gabriel Buono.

“Sí, apoyo la demanda. Estaban ahí con él cuando querían ponerme en una caja (para hacerla viajar a la Argentina escondida) y todo eso, tambien cuando fui a la Argentina para hacerme los senos”, comentó la ex pareja de Pelusa.

Otra de las revelaciones fue que abandonó la escuela por pedido del mismo Diego Armando Maradona. “Tal vez, le molestaba que yo tuviera que ir a la escuela todas las mañanas. Estaba comenzando el décimo grado y tenía 16 años”, expresó Mavys Álvarez.

Los celos de Maradona y la cocaína 100% pura

“Diego se molestaba si yo salía, a cualquier lugar, si iba al mercado, por ejemplo. Él era extremadamente celoso. Y yo, a esa edad, también”, relató Mavys Álvarez, y confirmó una anécdota contada por Luis Majul.

El periodista estaba entrevistando a Diego en Cuba y comenzaron a golpear la puerta a los gritos: era Mavys, convencida de que Diego estaba allí encerrado con otra mujer.

“Ese fue un momento de mi vida en el que estaba totalmente fuera de mí”, reconoció ella, llorando. Y detalló que “en mi mente” creía que los amigos de Maradona “querían compartirme”. Esos delirios habían sido producto de la droga.

“Diego me dijo que la droga venía de Colombia y que era pura. Cocaína 100% pura. Y también había éxtasis en gotas. Me las dio a probar porque quería que me relajara más, para ver si de alguna manera accedía, probablemente, a hacer un trío. Nunca acepté y en mi presencia, no hubo orgías”, reveló Álvarez.