Diego Armando Maradona tuvo cientos de controversias a lo largo de su vida, dentro y fuera de las canchas. Una de ellas fue mientras vivía en Cuba en el 2000, durante un tratamiento contra las adicciones, donde se aseguraba que había tenido una relación con una menor.

Se trata de Mavys Álvarez, hoy con 36 años, quien relató en la tv de Miami como era el vínculo que tuvo con el astro del fútbol mundial hace 20 años.

“Tenía miedo de que hubiera alguna represión de parte de él o del gobierno de Cuba, tengo mi familia allá, solo eso, miedo”, le comentó a América Noticias (Miami) consultada sobre por qué tardó tanto tiempo en hablar al respecto.

// América TeVé Miami

En aquel momento, Álvarez tenía 16 años y la pararon en la calle preguntándole si quería conocer al Diez: “Durante una cuadra estuvo detrás de mi hablándome de Maradona hasta que, vaya... yo sabía que él había estado en Cuba, que estaba en Baradero, porque había escuchado eso y nada, quise escucharlo”.

Fue al hotel donde se alojaba Diego en ese momento y la hicieron pasar por italiana, ya que los cubanos tienen prohibido ingresar a los hoteles. “Me hicieron pasar por italiana, me imagino que deben haberle pagado algo, no creo que haya sido así de fácil, no funciona así”, detalló.

El campeón del mundo en México 86 se sorprendió al verla, ya que al parecer era una “sorpresa” de quienes trabajaban con él. Se la llevaron con la excusa de que estaba “muy deprimido” y a partir de ese momento se forjó la relación.

// América TeVé Miami

“Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia”, comentó Álvarez.

“La vida con él era muy loca, muy loca. Sinceramente todos los días en la discotecas, cada noche hasta las siete, ocho de la mañana, tomando champagne”, reveló la ex novia del 10.

Además, detalló que él la invitaba a fiestas sexuales en la Isla: “Tal vez era excitante para él en ese momento que yo estuviera con otras muchachas o si me gustaría a mi la idea”.

La nota se dividió en cuatro partes y solamente la primera vio la luz, por lo que se esperan más revelaciones a la brevedad. Diego estuvo hasta 2004 en Cuba, en lo que fue su rehabilitación de las drogas por aquellos años.

Qué opina hoy de lo vivido en ese momento

Mavys Álvarez tuvo una relación con Diego Armando Maradona siendo menor de edad en Cuba. A 20 años de los hechos, tiene una mirada reflexiva al respecto. “Me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso”, dijo, además de “sentir vergüenza” por lo sucedido.

También tuvo problemas con las drogas y, consultada al respecto, respondió que “es difícil hablar de esto en cámara”, mostrándose muy angustiada.