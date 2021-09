A través de sus campañas solidarias, Santi Maratea se ha convertido en uno de los influencers más reconocidos en el país. Su fama ha llegado hasta el punto de que su foto apareció en algunos sobres de votación en las pasadas PASO.

Sin embargo, también ha sido señalado por polémicas, como la vez que fumó marihuana en un baño de Telefe durante su visita a “El Precio Justo”, el programa que conduce Lizy Tagliani.

Santi Maratea se sinceró sobre diferentes temas, además de dar detalle sobre sus campañas de ayudas. (Foto: Instagram)

Sobre este tema, Maratea se sinceró en una reciente entrevista en el ciclo “Sin Auriculares” de Matías Martin. Durante su charla, el influencer fue consultado sobre la fama y las adicciones, donde expresó: “Eso lo decidí de chico, dije ‘voy a ser muy famoso y lo mejor es no drogarme tanto’”.

Tras su confesión, Santi hizo referencia a Diego Maradona y al ejemplo que, a pesar de no haberlo conocido en persona, el estilo de vida del Diez significó para él: “A mí, el Diego me enseñó a no tomar falopa”.

“Uno puede aprender a que no hacer del ejemplo del otro, vos ves a Maradona y como todo se echó a perder por las drogas y las malas juntas, y decís ‘pará si algún día soy tan famoso como el Diego, la regla número uno es no tomes falopa porque si llegas a ser tan groso como él, lo que más te aconsejaría es no tomes falopa”, explicó.

Santi Maratea reveló detalles de su vida

El influencer también se sinceró sobre el dinero que sobra de sus colectas y el dinero que pidió en redes para pagarse sus vacaciones en España y un short Gucci.

Tras recolectar el dinero necesario para pagar el medicamento que necesitaba la beba y tener un excedente, Maratea tuvo que enfrentarse ante la duda sobre si gastarlo en él.

Esa pregunta lo llevó a realizar una colecta para él mismo y al recibir buena aceptación, el influencer decidió separar las cuentas del dinero de las causas solidarias del dinero para él y así utilizar lo que quedó para seguir ayudando.

Sobre la paternidad, Santi habló sobre la adopción y su sueño de tener dos pequeños, aunque considera que lo haría algo más personal y no junto a una pareja. “Creo que sería un gran padre, pero es muy caro. Tengo un tema con la adopción y de ese lado podría terminar cayendo en la paternidad”.