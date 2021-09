Tras el reconocimiento que ha ganado Santi Maratea en las redes sociales por su labor en las recaudaciones de fondos para diferentes beneficiencias, el influencer contó que lo invitaron a la mesa de Mirtha Legrand.

Sin embargo, Maratea hizo un pedido especial para aceptar la invitación, el cual no ha pasado desapercibido en las redes.

Mirtha Legrand.

“Estamos en una pulsada: yo quiero ir solo, la producción me dice que no se puede, pero yo les digo que Jorge Lanata fue solo e igual me dicen que no”, contó el influencer.

El joven no aclaró si la invitación era para “La noche de Mirtha” o para “Almorzando con Mirtha Legrand”.

Santi Maratea

Según contó Maratea en sus historias de Instagram, habría sido la propia Mirtha quien le dijo a sus productores que tenían que invitarlo.

“Si Mirtha dijo eso.... me muero de la emoción... ahí no sé qué hacer”, explicó.

Por el momento no sé conocen más detalles sobre esta negociación, pero posiblemente el mismo influencer de más información en los próximos días.