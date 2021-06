“Sospechamos que el chofer se quedó dormido, iba muy rápido”, dijo Julieta Bermejo, una mujer de 33 años que sobrevivió al vuelvo de un colectivo de Plusmar este martes en la Ruta 2 a la altura de Chascomús.

Como saldo del vuelco, un hombre y una mujer murieron en el acto, y unas 20 personas, entre ellas Julieta, fueron llevadas al hospital local.

Vuelco en la Ruta 2

El vehículo, según contó Julieta a TN, no chocó. “Frenó y pegó un volantazo. No podemos entender qué pasó”, relató. Bermejo no sufrió heridas de gravedad.

El micro circulaba desde Miramar hacia la ciudad de Buenos Aires, se cruzó de carril y quedó en la calzada en la mano que va hacia Mar del Plata.

“Yo estaba sentada en el medio. No me había dado cuenta pero otros pasajeros dijeron que iba muy rápido. Estaba intentando dormir yo, pero por suerte no pude”, agregó la mujer.

“Sospechamos que se quedó dormido el chofer porque no entendemos qué pasó. No chocamos contra nada y terminamos en la banquina. Yo estaba atrás, pero me comentaron varios pasajeros que veían que se encendía una luz de alerta, por exceso de velocidad”, detalló.

Julieta fue una de las primeras personas que logró salir del vehículo, junto a otros pasajeros. “Éramos cerca de 42 pasajeros. Vi que los choferes estaban lastimados pero bien”, relató.