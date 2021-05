Este domingo, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se reunió con los titulares de las carteras educativas de Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza. También estuvo el ministro de educación de Entre Ríos ya que, en las últimas horas, las condiciones epidemiológicas y sanitarias de algunas localidades de la provincia recrudecieron.

//Mirá también: Nicolás Trotta se reunirá con representantes de las provincias que no adhieren al protocolo de clases virtuales

En el encuentro, Trotta puso a disposición recursos adicionales y más herramientas pedagógicas de cara a aquellos aglomerados urbanos de sus jurisdicciones que se encuentran a la fecha en situación de alarma epidemiológica y sanitaria a partir de la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 287/2021.

A fin de “garantizar el derecho a la educación y la continuidad pedagógica en las zonas donde se hallan suspendidas las clases presenciales”, el funcionario nacional tomó nota de las necesidades particulares de cada área. Así, realizaron, conjuntamente, una evaluación sobre las acciones y recursos desplegados y los que resulta fundamental reforzar para afrontar esta etapa excepcional.

Por ellos, Trotta dio cuenta de una serie de medidas que la cartera educativa nacional impulsará. El objetivo es acompañar los procesos de suspensión focalizada de la presencialidad “asegurando el fortalecimiento de las trayectorias educativas, la organización pedagógica y la familiar en el marco de la incertidumbre que genera esta segunda ola de la pandemia”.

Las medidas

“Como dijo nuestro presidente: es fundamental bajar la circulación. Todas y todas queremos clases presenciales pero hoy tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para evitar el colapso del sistema sanitario”, dijo Trotta, quien detalló cuáles son las medidas que se pondrán a disposición.

Trotta fomenta las clases virtuales. (Foto: La Voz) La Voz

En primer lugar, el refuerzo del Fondo Covid; y en segundo término, una guía de recursos, usos y accesos que organiza y disponibiliza los materiales producidos por Nación.

Asimismo, aclaró que las escuelas permanecerán abiertas para facilitar distintas tareas como, por ejemplo, la distribución de materiales educativos (material impreso, libros, actividades); y devolución de evaluaciones de actividades no presenciales en el caso de estudiantes que no cuenten con otros medios de comunicación con la escuela en sus hogares. También, habrá orientación individual de aquellos estudiantes que tuvieron vinculación baja o nula con la escuela durante 2020 y/o aquellos que estén transitando la figura de promoción acompañada. Se habilitarán espacios y recursos de la escuela a aquellos estudiantes que no cuenten con condiciones mínimas para la continuidad pedagógica en sus hogares; habrá orientación y comunicación con las familias que lo requieran. Cabe mencionar que también se sostendrán los servicios alimentarios escolares en sus diferentes modalidades.

También se mantendrán abiertas para una comunicación fehaciente de las medidas, con una antelación mínima de 48 horas, a los efectos de organizar el trabajo pedagógico en las instituciones educativas durante dicho período y orientar a las familias en el mismo sentido.

//Mirá también: Coronavirus en Argentina: el país superó los tres millones de casos

Asimismo, para cualquier comunicación sobre la eventual suspensión de clases presenciales en dichos establecimientos se tendrán en cuenta los parámetros epidemiológicos emitidos por el Ministerio de Salud de la Nación, en lo posible a fines de la semana anterior a la de las medidas a tomar.

“Es central poner la mirada especialmente en las trayectorias educativas de aquellas y aquellos estudiantes con discapacidad asegurando orientaciones, apoyos y recursos especializados para garantizar una educación inclusiva; del mismo modo con las y los alumnos con trayectorias discontinuas, truncas o que necesiten promoción acompañada”, dijo el ministro.