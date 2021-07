Simone Biles, la joven estrella estadounidense de gimnasia artística, debió abandonar la prueba por equipos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por un “problema médico”. Así, Estados Unidos pierde a su gran estrella y puede peligrar su racha de 10 años sin perder en una competencia de gimnasia artística.

Biles no pudo ejecutar el Amanar que tenía previsto hacer durante la primera prueba de rotación y tuvo buenas calificaciones. Sumó un total de 13.766, que fue la puntuación más baja de todas.

La gimnasta se sentó en en el banco después de su performance y dialogó con la entrenadora del equipo estadounidense, Cecile Landi. Luego abandonó durante unos minutos la zona de competencia en el Ariake Gymnastics Center, aparentemente con una molestia física.

En estos Juegos, Biles, todavía puede de igualar el récord de nueve medallas de oro de la soviética Larisa Latynina, que las logró entre Melbourne 1956, Roma 1960 y Tokio 1964. La norteamericana obtuvo de cuatro medallas de oro y una de bronce en Río de Janeiro 2016,

Según informó el equipo de Estados Unidos de Gimnasia, el motivo por los cuales Simone Biles optó por abandonar la competencia por equipos en la final fue un “problema médico”.

Asimismo, el conjunto norteamericano lanzó un comunicado en Twitter: “Será evaluada diariamente para determinar la autorización médica para futuras competiciones”. La oriunda de Columbus (Ohio) está clasificada para la final de all-around, salto, piso, viga y barras asimétricas.

Su lamento en Instagram luego de clasificar

Simone Biles publicó un extenso mensaje en Instagram antes de bajarse de la prueba por equipos de gimnasia artística. “Realmente a veces siento que tengo el peso del mundo sobre mis hombros”, escribió en la red social.

“No fue un día fácil o mi mejor jornada, pero lo superé. Parece que la presión no me afecta, pero a veces es difícil”, relató el domingo, cuando logró clasificar a las pruebas finales. Aún tiene la posibilidad de ganar cinco finales: all-arround, salto, piso, viga y barras asimétricas, aunque todo dependerá de su condición física.