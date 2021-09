La gimnasta Martina Dominici vio frustrada su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por un doping positivo y tras una dura sanción por tres años que recibió, tampoco estará en París 2024.

La tristeza por lo sucedido convirtió a este en el peor momento de su carrera y hasta se plantea la posibilidad de dejar la gimnasia artística. En el informe, figura que dio positivo de metabolitos de Estanozolol y de Oxandrolona (esteroides androgénicos anabólicos).

“Yo estoy segura de que no tomé nada, pero no tengo idea qué puede haber pasado y no tengo ninguna prueba”, aseguró la gimnasta en una entrevista con Clarín. Aceptó realizar una contraprueba, a pesar de que eso podía aumentar la sanción, y también le dio positivo.

La gimnasta se perdió Tokio 2020 por un doping positivo. (EFE)

La atleta asegura que no tomó nada y tampoco entiende por qué le dio positivo el doping: “Siempre soy muy precavida con estas cosas. No conozco nadie que tome anabólicos ni que se haya podido contaminar. No conozco a nadie que se inyecte”

“Nunca vi un anabólico, una pastilla. En el CeNARD, dentro de la gimnasia, seguro que nadie toma. Todos se controlan y a nadie le dio positivo”, relató.

Martina Dominici fue sancionada por tres años. (AFP)

Además, reveló cómo y cuándo se enteró de la situación: “Me estaba despidiendo de mis amigas, porque al otro día nos íbamos a la gira previa a Tokio. Me llamó mi entrenadora (Agustina Mignone) y me contó. No entendíamos nada”.

Sobre cómo se pudo haber contaminado, sostuvo que “se puede pensar la idea de que alguien me lo puso en el vaso”. Sin embargo, detalla que “no me entra en la cabeza que haya alguien que tenga tanta maldad entre los que yo conozco o esté cerca mío para hacerme eso”.

Su futuro y cómo quedó la relación con su entrenadora

Martina Dominici sabe que no puede ir a los Juegos Olímpicos de París 2024 y que Los Angeles 2028 sería la próxima cita para la que podría prepararse. A los 19 años, no tiene certeza de si cumplirá su sueño y, en medio de los días difíciles que atraviesa, se replantea los pasos a seguir.

“Por ahora voy a seguir entrenándome para mantenerme físicamente. Si me dan ganas de volver, veré qué opciones hay y poder ir afuera”, comentó. Sin embargo, no aseguró su preparación para 2028 ya que “serían como siete años y hay que ver si a esa edad tengo tantas ganas de seguir haciendo gimnasia de alto rendimiento”.

Martina Dominici y Agustina Mignone, su entrenadora desde los 6 años. Instagram

El episodio del doping le trajo aparejada una disputa con su Agustina Mignone, su entrenadora. Actualmente no está entrenando y a pesar de que asegura que “está todo bien” entre ellas se mostró dolida por la postura que eligió la coach.

“Es una persona que conozco hace un montón y me afectó que no confiara en mí”, sentenció Martina. Hace 13 años que la entrena Mignone.

“No la juzgo, pero me echaba la culpa a mí o desconfiaba mucho de mí. Desconfiaba de mis papás, pero me conoce hace un montón y sabe que no haría nada de eso”, reveló.