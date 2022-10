Una tenista de élite fue suspendida por haber dado positivo en un control de sustancias prohibidas

Simona Halep, tenista rumana que supo ser número 1 del mundo y ganó dos torneos de Grand Slam, dio positivo en una sustancia prohibida y resultó suspendida por ello. La deportista confesó: “Estoy confundida”.

Simona Halep fui suspendida tras un control en el US Open. Foto: AP.

Además, agregó: “Es el shock más grande de mi vida”. El testeo se llevó a cabo en el último US Open.

¿Qué sustancia le detectaron a la tenista?

La sustancia en cuestión se llama Roxadustat. La noticia la hizo trascender la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

La deportista rumana también supo ser semifinalista este año en Wimbledon. Actualmente, estaba posicionada en el noveno puesto del ranking, pero fue suspendida de manera transitoria.

¿Qué dijo la tenista tras la sanción?

En su cuenta de Twitter, Halep explicó la situación que está viviendo: “Hoy comienza el partido más difícil de mi vida: una pelea por la verdad. Me notificaron que di positivo de una sustancia llamada Roxadustat en una cantidad extremadamente baja, que vino como el shock más grande de mi vida”.

“A lo largo de toda mi carrera, la idea de hacer trampa ni siquiera se me pasó por la cabeza una vez, ya que va totalmente en contra de todos los valores con los que me han educado. Frente a una situación tan injusta, me siento completamente confundida y traicionada”, completó la tenista que tiene 31 años.

Para finalizar, aseveró que estará “luchando hasta el final para demostrar” su inocencia y se mostró segura al tener “fe de que tarde o temprano saldrá la verdad”.

La rumana Simona Halep supo ser número 1 del mundo. Foto: @AustralianOpen.

¿Qué es el Roxadustat, la droga detectada a la tenista?

Es un medicamento que se utiliza para tratar la anemia y ayuda a incrementar la creación de eritropoyetina (EPO). Logra estimular la hemoglobina y los glóbulos rojos. Se lo suele usar en pacientes de diálisis. A nivel deportivo, está rotundamente prohibido.

Su ingesta es a través de una pastilla y al consumirlo, la tenista podría haber tenido un aumento en el nivel de oxígeno en la sangre. Esto le habría dado mayor resistencia, por lo que le facilitaría amenguar el cansancio físico.