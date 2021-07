Si bien los éxitos de Los Pumas 7s ante Sudáfrica en el Seven masculino y de Diego Schwartzman en el singles de tenis de Tokio 2020 se llevaron todos los titulares, la mala noticia para el deporte argentino durante la madrugada de este martes llegó con la eliminación de la rosarina Nadia Podoroska en el singles femenino, entre otros traspiés de representantes nacionales.

Los Pumas 7s, históricos

Arrancando por las buenas noticias, Los Pumas 7s dieron una muestra de carácter al imponerse 19-14 sobre Sudáfrica jugando con hasta dos jugadores menos, y clasificaron a semifinales del Seven masculino.

Con actuaciones descollantes como las de Marcos Moneta, quien anotó dos tries para dar vuelta el marcador, y de Santiago Mare, que tuvo importantes aciertos en las conversiones, el elenco dirigido por Santiago Gómez Cora redondearon una verdadera hazaña y enfrentarán a Fiji en la siguiente ronda.

Gracias a esta victoria, los argentinos se aseguraron dos partidos por medallas.

Derrota y adiós de Podoroska en el singles

La fortuna con la que sí contaron los Pumas 7s para clasificar a semifinales del Seven masculino no estuvo del lado de Nadia Podoroska, quien cayó sin atenuantes ante la española Paula Badosa (6-2 y 6-3) y se despidió en la tercera ronda del singles femenino.

Badosa eliminó a la semifinalista de Roland Garros 2020 en una hora y 24 minutos, después de dejar en el camino a la campeona de ese mismo torneo, la polaca Iga Swiatek, en la ronda anterior.

Podoroska (38), de 24 años, estuvo por debajo de su nivel pero mostró una reacción alentadora en el final del partido, al salvar cinco match points frente a una rival absorbida por la presión de sentenciar la victoria.

“Me voy con un sabor bastante amargo porque no estuve ni cerca del nivel que venía jugando. Le hice poco daño, especialmente con mi saque. Creo que me puse un poco nerviosa con el partido que ella me planteo”, dijo la rosarina a TyC Sports.

La argentina participará ahora del torneo olímpico de doble mixto junto al marplatense Horacio Zeballos, cuyo debut será frente a la pareja australiana integrada por John Peers y Ashleigh Barty, según lo determinó el sorteo del cuadro principal del certamen realizado este martes.

Schwartzman, a paso firme en el singles masculino

La buena para el tenis argentino llegó de la mano de Diego Schwartzman, quien supo resolver un complejo duelo ante el checo Tomas Machac por 6-4 y 7-5, y avanzó a octavos de final del singles masculino.

Schwartzman, de 28 años, batalló durante dos horas en la cancha 1 del Parque de tenis de Ariake ante un rival que lo sorprendió por su elevado nivel de juego.

Después de una interrupción por lluvia en el cuarto game, el argentino regresó al court y cerró a su favor el primer set con relativa tranquilidad, sin imaginar que el segundo sería una lucha en cada pelota.

Schwartzman inició la segunda manga con un quiebre pero Machac desplegó todo su potencial para estirar el juego durante 75 minutos, en los que ofreció un buen repertorio de golpes, ángulos de tiro muy certeros y soltura para discutir el partido.

El argentino sólo pudo tomar 3 de las 11 chances de quiebre mientras que el checo capitalizó las dos que dispuso, lo que mantuvo la definición cerradas hasta el duodécimo game.

”Fue difícil. Había arrancado agresivo y sólido antes de la lluvia, pero después las condiciones fueron totalmente distintas, con sol y mucho calor. Me costó mucho quebrarle, creo que estuve un poco pasivo, y el partido se fue alargando”, admitió el “Peque” al canal TyC Sports.

Este martes, no antes de las 23 -hora de Argentina-, Schwartzman se verá las caras con el ruso Karen Khachanov (25), quien superó al australiano James Duckworth por 7-5 y 6-1.

La ilusión de Emmanuel Lucenti se esfumó en 25 segundos

El judoca tucumano Emmanuel Lucenti no tuvo el debut deseado en Tokio 2020, ya que quedó eliminado en apenas 25 segundos de iniciar su combate frente al búlgaro Ivaylo Ivanov, quien se impuso por un notable ippon.

Lucenti, de 36 años, nada pudo hacer ante el agarre de Ivanov y la ilusión de seguir con chances de medalla en su cuarto juego olímpico se esfumó de un momento a otro.

“No entiendo nada, pero bueno. No lo tenía en mis planes. Ni lo vi, no pensé que me iba a atacar así tan rápido, esperaba otra cosa. Sabía que se metía abajo pero no con esos agarres. Estoy desconcertado y bajoneado”, dijo Lucenti, quien consiguió un diploma olímpico en Londres 2012 (terminó séptimo).

Todavía dolido por la derrota, Lucenti reconoció: “Es muy duro, jamás había perdido así tan rápido; solo una vez por un contragolpe. Había imaginado otro tipo de lucha”.

Más resultados de argentinos en el cuarto día de competencia

* Triatlón: Romina Biagioli / ingresó en el puesto 33.

* Tiro: Fernanda Russo-Alexis Eberhardt / 10m. carabina AC, equipos mixtos / 27mos. y eliminados en la clasificación.

* Ciclismo de montaña: Sofía Gómez Villafañe, clasificada en el 23er. puesto.

* Vela: 49er FX / Sol Branz y Victoria Travascio / 10º en la clasificación general (6º en la regata #1; 9º en la #2 y 13º en la #3).

* Vela: Laser radial femenino / Lucía Falasca / 31º. en la clasificación general (18º en la regata #05 y 14º en la #6).

* Vela: Finn - Facundo Olezza / 4º en la clasificación general (5º en la regata #1 y 4º en la #2).

* Vela: Laser masculino - Francisco Guaragna / 24º en la clasificación general (12º en la regata #4, 24º en la #5 y 26º en la #6).