No fue buena la participación del yudoca tucumano Emmanuel Lucenti en los Juegos Olímpicos de Tokio. Quedó eliminado en su debut en la competencia ante el búlgaro Ivaylov Ivanov por ippon en la categoría de hasta 81 kilos con apenas 28 segundos de lucha.

El representante tucumano de 36 años posee una extensa carrera deportiva y es uno de los deportistas más importantes de la provincia. Tokio 2020 fue su cuarta participación olímpica después de sus actuaciones en Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Se mostró muy conmovido luego de la eliminación: “No entiendo nada. Prefería haberme fundido 10 minutos y que se me salga el corazón que perder así. No lo vi. No pensé que me iba a atacar así tan rápido”, comentó.

“No me da tiempo de análisis, ni nada. Me deja muy bajoneado y desconcertado. Me duele mi honor, mi orgullo. Es muy duro. Jamás había perdido así tan rápido. Había imaginado otro tipo de lucha, un montón de cosas diferentes”, aseguró a las cámaras de TyC Sports.

“Quiero pedirle disculpas a todos, al judo, a mi provincia. A veces se gana, a veces se pierde. Pero no me gusta. Ahora quiero pensar en qué voy a ser más útil para mi familia y para el judo”, cerró Lucenti.