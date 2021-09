Sofía Maccari vive días de preocupación e incertidumbre tras el asalto en el que le robaron la medalla de Plata conseguida en Tokio 2020 con el hockey femenino.

//Mirá también: Selección Nacional de Hockey LGBT: una tucumana fue convocada

“La sigo buscando. Con menos esperanza pero deseando que alguien me diga que la encontró”, escribió la jugadora de Las Leonas en su cuenta de Twitter.

Hace una semana, la medallista Olímpica fue abordada por dos delincuentes armados en Escobar mientras manejaba su auto en camino a casa de una amiga. Allí, además de llevarse su vehículo, también se quedaron con su celular y demás pertenencias, incluida la presea.

// Sofía Maccari

Desde lo ocurrido, pide diariamente en sus redes sociales que aparezca la medalla por el valor que le significa. Incluso, se encargó de responder a través de una historia de Instagram que aún no tuvo novedades debido a que fue muy consultada la respecto por sus seguidores.

“Para todos los que preguntan: todavía la medalla no apareció. Con los días va doliendo un poquito más y las fotos me recuerdan lo mucho que vale, lo feliz que fui en ese momento y todo el esfuerzo que me costó. Ojalá el que la tenga pueda entenderlo”, escribió Sofía en Instagram.

//

//Mirá también: Pelé se recupera de la operación por un tumor del colon y su hija contó que “ya no siente dolor”

Un pedido desesperado y cómo sigue la investigación

Sofía Maccari pudo recuperar su auto, que fue abandonado por los delincuentes quienes continuaron la fuga a pie. Por el hecho hizo la denuncia y tras un operativo de la policía bonaerense detuvieron a un menor de 17 años, pero no tenía la medalla en su poder.

“La policía está haciendo todo lo posible, pero por ahora no hay nada. Si alguien sabe algo, ve algo o escucha algo, pido que pasen la información. No es solo un objetivo de plata, es mucho más que eso, representa mucho para mí”, contó la jugadora de hockey en TN Deportivo.