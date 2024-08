Las Leonas ganaron la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024

Las Leonas venían de protagonizar una verdadera hazaña el lunes tras vencer por penales a Alemania y avanzar a semifinales. Finalmente, perdieron contra Países Bajos por 3-0, pero aún les quedaba la oportunidad de jugar por la medalla de bronce.

El primer cuarto en Argentina y Países Bajos, pero todo cambió cuando en la segunda parte, las de naranja metieron dos goles y se pusieron arriba en el marcador. En el tercer cuarto, hicieron un gol más y obtuvieron el resultado final del partido por 3-0.

El partido de Las Leonas por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024

De esta manera, Países Bajos avanzó a la final y jugará contra China, que venció a Bélgica 3-2 en los penales, tras empatar 1-1 en el partido. Por lo tanto, Las Leonas jugaron por la medalla de bronce y el tercer puesto contra Bélgica.

Las Leonas había comenzado el partido, perdieron por 0-1, pero lo pudieron dar vuelta por 2-1. Aunque, después Bélgica puso 2-2 el encuentro y se mantuvo el mismo marcador hasta el final del partido.

Las Leonas perdieron contra Países Bajos y jugarán por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024 Foto: Web

Los penales de Las Leonas contra Bélgica

Es por ello que Las Leonas y Bélgica tuvieron que decidir el tercer puesto de los Juegos Olímpicos París 2024 a través de la tanda de penales. Cris “la China” Cosentino comenzó defendiendo el arco del primer penal de Bélgica y logró atajarlo. Mientras que Argentina convirtió el primer penal.

Tanto Bélgica como Argentina perdieron sus segundos penales. En el tercer penal, Bélgica logró empatar y ponerse 1-1 en la tanda, pero Argentina también convirtió el suyo y se puso 2-1. La arquera argentina logró atajar el cuarto penal de las belgas, y la Argentina convirtió el cuarto penal y consiguió la medalla de bronce.

Las leonas ganaron la medalla de bronce Foto: Twitter

De esta manera, la delegación argentina obtuvo tres medallas en París 2024, la de oro en BMX de la mano de José “Maligno” Torres, la de plata en vela por Eugenia Bosco y Mateo Majdalani, y Las Leonas la de bronce.

El medallero olímpico de Las Leonas

Las Leonas consiguieron su primera medalla olímpica en Sídney 2000, tras quedar en segundo lugar. Luego, en Atenas 2005 y en Beijing 2008 obtuvieron la de bronce. Por último, en Londres 2012 y en Tokio 2020, la de plata. Tras la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024, Las Leonas obtuvieron la sexta medalla olímpica para el hockey femenino de Argentina.

La victoria de Las Leonas contra Alemania en los Juegos Olímpicos París 2024

La Selección Argentina de hockey femenino sacó adelante un partido que se mostró adverso, empatándolo a un minuto y medio del final. La definición debió ser por penales y la arquera Cristina “China” Cosentino se convirtió en heroína.

El encuentro se puso electrizante en los últimos minutos, ya que Alemania abrió el marcador de penal cuando solo restaban tres minutos para finalizar el encuentro. Parecía que no había tiempo para más nada, pero sí.

Fue determinante la decisión del técnico de Las Leonas, Fernando Ferrara, quien sacó a la arquera y puso a una jugadora de campo más. Dio resultado: a la siguiente jugada y a 90 segundos del final, Julieta Jankunas consiguió el empate.

La vibrante definición por penales de Las Leonas contra Alemania

La figura de Cosentino tomó vital importancia al momento de la definición vía penales australianos.

La “China” casi baja los brazos cuando Ferrara la saco. “Fue muy duro. Las chicas ni me dieron tiempo. Me fui al banco, me rompí, y ellas me decían, ‘vamos a meter, vamos a meter, vamos a meter’. Un minuto después marcaron y me tocó volver al campo”, comentó.

Cosentino tuvo una excelente actuación, logrando detener los cuatro penales que efectuaron las alemanas. En tanto, solo dos excelentes anotaciones de las argentinas fueron suficientes para pasar de ronda.