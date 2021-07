El audio de Horacio Cabak llamando “zorrita” a Sofía “Jujuy” Jiménez le ha dado la vuelta al mundo del espectáculo en las últimas horas.

Sin embargo, la reacción más esperada era la de la modelo al escuchar las palabras de su excompañero de conducción el verano pasado en “Informados de todo”, por América.

Se filtró un audio de Horacio Cabak sobre Sofía "Jujuy" Jiménez. Gentileza.

“Habla de un nivel de agresividad la verdad. No me sorprende por qué era algo constante. Pero no entiendo por qué sale ahora tampoco. Porque para mí no deja de ser un tema hoy del pasado, de enero y febrero. Que fue un desafío personal en dónde de verdad yo lo dije en su momento, me era difícil, pero al mismo tiempo es aprendizaje”, explicó Jujuy, quien reconoció ya había escuchado el audio de Cabak horas antes.

“Entiendo que hay gente que piensa distinto, que se maneja diferente, pero vos podés llevarte mal con un compañero, no estar de acuerdo en un montón de cuestiones, pero en mi cabeza es un concepto de trabajo en equipo”, siguió.

“Yo no quiero hablar más puntual de él porque para mí es un tema cerrado de verdad. Lo trabajé en su momento en terapia, me afectó un montón. Me angustia sobre todo porque es horrible uno querer hacer su trabajo y que no te permitan hacerlo. Si hay diferencias me parece que se pueden hablarlas”.

Qué dice el audio de Horacio Cabak sobre Sofía “Jujuy” Jiménez

“Hoy me confrontó al aire. En un momento del móvil hice gestos como de que corten, porque estaban hablando todos al mismo tiempo. Entonces, ella me mira, le hago el gesto de ‘frená y escuchá’, y ella me dice ‘somos todos equipo, tenemos que hablar’”, se escucha decir a Cabak en tono de burla.

“Le dije ‘no, amiga, ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo porque yo soy el único que te está cuidando al aire y no te das cuenta’”,

Jujuy y Cabak durante la transmisión que compartieron juntos.

“Son muchas actitudes que está haciendo. Zorrita”, dijo de forma despectiva sobre Jujuy.

Luego concluyó: “Pisar, meterse en el medio de una nota, preguntar pelotudeces. ¿Cómo le vas a preguntar a la mina de la vacuna si están vacunando a la población de riesgo? ¿No leés un diario? ¿No se te cae un diario en la cabeza cuando estás mirando Instagram?”.