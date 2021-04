Tras la polémica por la separación de Horacio Cabak (51) y Verónica Soldato luego de descubrir que el conductor le habría sido infiel en reiteradas oportunidades, la exmujer rompió el silencio y señaló que no piensa arreglarse con alguien que lleva “una doble vida”.

En diálogo con el periodista Ángel de Brito, Soldato habló sobre las pruebas que indicarían que Cabak la engañó y sobre la polémica situación, y el conductor leyó sus mensajes al aire en “Los ángeles de la mañana” (El Trece).

Horacio Cabak tiene tres hijos.

“Voy a contarles algunas cosas que me dijo Vero Soldato”, anunció el conductor.

“De ninguna manera me voy a arreglar con Cabak. De ninguna manera voy a seguir con alguien que me engañó constantemente, que tiene una doble vida’”, leyó de Brito.

Y prosiguió: “Quizás fui demasiado confiada. No quiero perseguir a nadie pensando todo el tiempo que me mete los cuernos, por eso no me voy a arreglar con Horacio”.

Horacio Cabak y Verónica Soldato llevaban 27 años juntos.

“Él es el culpable, él que trajo toda esta basura a la familia y me parece bien que se saque la careta de la cara y explique qué pasó. No lo odio, no puedo hacerlo todavía y lo que más me preocupa son los chicos”, escribió dolida sobre el escándalo con Cabak.

El conductor y Verónica Soldato llevaban juntos 27 años y habían tenido tres hijos: el mayor, Ian, de 18 años; y los mellizos Alan y Chloé, de 15.