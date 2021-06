A tan solo unos meses de la supuesta separación entre Horacio Cabak y Verónica Soldato por las infidelidades, la pareja contraerá matrimonio.

//Mirá también: Horacio Cabak rompió el silencio sobre su separación y la infidelidad: “Mi familia no la está pasando bien”

Soldato le había descubierto mensajes en su celular con varias relaciones relaciones. Sin embargo, Ángel De Brito anunció este lunes en Los Ángeles de la Mañana que la relación no solo sigue en pie, sino que tendrán una boda.

Durante el programa, el conductor le había dicho a sus panelistas que debían adivinar quien era el famoso de la noticia. Y, al cerrar el ciclo, contó: “no lo sacaron. Es fácil. Quien se casa con su mujer, hace rato que están, es Horacio Cabak. Horacio Cabak se casa con Verónica Soldato”.

Horacio Cabak y su mujer se separaron

Maite Peñoñori admitió que lo había pensado “pero creía que ya estaban casados”. “No te lo puedo creer. Esto te lo confirmó ella”, bromeó Mariana Brey sobre cómo se hicieron públicas las infidelidades de Cabak a Soldato.

//Mirá también: La supuesta amante de Horacio Cabak amenazó a su mujer: “Una más y voy a la tele con Burlando”

De Brito entonces explicó que “esta vez no fue ella. No me mandó un video. No sé si vamos a poder cubrir el casamiento. Yo les deseo lo mejor. Pía se quedó muda”.

“No lo esperaba. Muchas veces le pregunté el año pasado a él si tenía ganas de casarse. Ella sí tenía muchas ganas de casarse”, concluyó Pía Shaw.