Sofía Jujuy Jiménez fulminó a Horacio Cabak tras sus dichos en Podemos Hablar: “El maltrato fue extremo”

Sofía Jujuy Jiménez arremetió contra Horacio Cabak en sus redes sociales después de sus declaraciones en PH: Podemos Hablar. La modelo salió a desmentir las declaraciones y contó su versión del enfrentamiento que tuvieron en 2021, durante el programa Informados De Todo.

Horacio Cabak fue uno de los invitados del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff. Como es habitual, el conductor se enfrentó a las picantes preguntas y explicó por qué había sido cancelado de los medios. Antes de abordar este tópico, aseguró que evita los conflictos con sus compañeros: “Quiero evitar permanentemente las pelotudeces. No soporto trabajar con pelotudeces alrededor”.

Podemos Hablar: Horacio Cabak dijo que “Jujuy” Jiménez y el canal América fueron injustos con él (Collage web)

Luego, profundizó en el tema aunque sin dar nombres y sin mencionar directamente a Jujuy Jimenez. “Entonces, cuando conversas a solas con alguien, se convierte en ‘él me dijo’, ‘yo le dije’, ‘me levantó el tono’. Y con toda esta política de cancelación de ‘se me acercó’, me dijo’, ‘me rozó’. Entonces, no estoy nunca a solas con una compañera de trabajo desde hace muchísimo tiempo; es una decisión personal”, continuó.

Finalmente, contó lo que había sucedido con Sofía cuando trabajaron juntos: “Hay algo muy puntual que pasó: en plena pandemia, cuando estábamos totalmente aislados, y yo hacía tres programas de televisión, lo hacíamos con mucha prevención porque ni siquiera había vacunas, mi hijo se estaba por ir de viaje, mis padres tienen más de 80 años, y en todas esa situación, un día empiezan a mostrar el festejo de cumpleaños de ella para 30 personas en una playa”.

“Hubo una gran reacción del equipo de técnica, diciendo ‘no nos podes arriesgar de esta manera’, y yo, lo único que le dije, frente a un productor ejecutivo, fue ‘Jujuy, vos tenés que ser responsable. Si querés hacer una fiesta, contanos’. Eso generó que sea acusado de misógino, maltratador, violento…”, añadió Horacio.

Sofía Jujuy Jiménez desmintió los dichos de Horacio Cabak en Podemos Hablar

Por su parte, la modelo salió a contestarle tras escuchar y ver estas declaraciones. Lejos de quedarse callada, Sofía Jujuy Jiménez comentó el video en el que Horacio Cabak habla sobre ella y no se guardó nada.

Sofía Jujuy Jiménez explotó contra Horacio Cabak tras sus dichos en Podemos Hablar: “El maltrato fue extremo” Foto: Instagram

“No puedo creer lo que veo y escucho... qué nivel de narcisismo, Dios mío”, comenzó diciendo en su descargo. “Googleen los programas de ese momento y saque sus propias conclusiones. Puntualmente el del 28/01/21. No me lo olvido más. El maltrato delante y detrás de cámara fue extremo, y ni siquiera solo conmigo”, agregó para desmentir los dichos de su ex compañero.