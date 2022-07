Sofía “Jujuy” Jiménez es una de las celebridades preferidas en la argentina, por ello, millones la siguen en sus redes sociales ansiando conocerla un poco más de cerca.

Fiel a sus admiradores, Jujuy comparte día a día posteos a través de su cuenta de Instagram donde, se muestra no solo súper divertida, sino que intenta mantener un vínculo con aquellos.

Sofía "Jujuy" Jiménez

Sin embargo ello por momentos no alcanza, es en este sentido que, la modelo decidió realizar una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina, donde reveló sus sueños y temores.

Qué dijo Sofía “Jujuy” Jiménez sobre su sueño de ser mamá

Es en este sentido que, durante la mencionada entrevista, Sofía “Jujuy” Jiménez se refirió a su sueño de ser mamá, ello en el marco de su soltería tras su reciente separación de Bautista Bello.

“El amor y los hombres. Las citas, las que están en pareja, la que tiene un amante... Y los 30 y pico también trajeron la maternidad a las charla” comenzaba expresando la modelo.

Sofía "Jujuy" Jiménez Foto: Instagram/@sofijuok

Fue en ese momento que, Jujuy decidió revelar su importante decisión en torno a la maternidad “Si a los 33 años aún no tuve un bebé, voy a congelar óvulos”.

En esta tónica la modelo profundizó “Siempre tuve un concepto muy Susanita de la familia. ‘A los 25 años seguro voy a estar casada y con tres hijos’, decía de chica...” aunque, su parecer tradicional se vio afectado “¡Y mirame a los 31! Ya no me pienso casándome con el vestido blanco, ni armando una familia tipo... Si llega, bienvenido, pero no es un sueño a cumplir” afirmaba.

Sofía "Jujuy" Jiménez Foto: Instagram/@sofijuok

Finalmente, Jujuy concluyó “Qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito y a partir de ahí, armar mi propia historia”.