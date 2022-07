Sofía Jujuy es considerada una de las mujeres más hermosas del país. La joven tiene 1,6 millones de seguidores en sus redes sociales con quienes comparte su trabajo y también sus momentos más íntimos.

Actualmente se encuentra de vacaciones en Palma de Mallorca, en una de las islas de España. Fueron varías las famosas que eligieron este destino para aprovechar las vacaciones. Silvina Escudero viajó allí unos días, aunque actualmente se encuentra recorriendo Francia.

Desde la playa la conductora compartió una serie de fotografías luciendo una microbikini mostaza con todo el cuerpo y el pelo mojado. “Hola Mallorca” , expresó y se ganó 20 mil me gustas.

Quién es la pareja de Sofía Jujuy

Luego de salir con Guillermo López, Sofía Jujuy no ha vuelto a tener una pareja oficial tan duradera. En el verano fue vista en Punta del Este con un conocido deportista, el polista Bautista Bello. Aun así hace algunos meses la modelo anunció su separación.

Luli Fernandez de en Los socios del espectaculo contó la primicia: “Ella se refiere a que Bauti tiene un hijo chiquito, de siete años, de una relación anterior. Sofi se quiere ir a vivir afuera, tiene una propuesta laboral que le interesa y él no la puede acompañar” y agregó “Ella no tiene nada todavía, y no sé si esto lo puedo contar o no, pero me dijo que ella terminó la relación. Ella le dijo la verdad, pero él no lo recepcionó bien”.