En la noche del sábado, Sofía “Jujuy” Jiménez fue una de las figuras destacadas en “PH, Podemos Hablar”. La modelo se mostró desinhibida a reflexionar y contar cuestiones de su vida personal, pero sorprendió a todos al confesar su particular trastorno: tripofobia.

Todo comenzó cuando Andy Kusnetzoff invitó al “Punto de Encuentro” a quienes “vivieron un papelón memorable” y la joven oriunda de Jujuy no dudó en pasar. Fue entonces cuando el conductor le preguntó: “¿Usted tiene tripofobia?” y ella reveló más detalles de su padecimiento.

Sofía “Jujuy” Jiménez mostrando la parte superior de su "cat suit". Foto: Sofía "Jujuy" Jiménez

“Ya pensarlo me da impresión, de hecho esto podría ser. Es cuando tenés todos círculos, uno al lado del otro pegaditos, y lo ves de golpe. Como el pulpo que tiene unas cositas… ¡Cambio el estudio porque no era así!”, exclamó la ex de Juan Martín del Potro al ver la nueva ambientación del ciclo de Telefe.

Y siguió: “Es como una fobia a los círculos que están todos juntos. Chiquititos y grandes, pero más que nada los chiquititos. Te da arcadas, ganas de vomitar, no podés verlos”. Según detalló se trata de una fobio común en su familia, ya que una de sus hermanas también lo padece, pero más grave.

Sofía “Jujuy” Jiménez lamentó que una de sus hermanas “la pasa mal” por esta fobia. “Yo la he visto vomitar. Es una fobia. Yo no sé si lo habrá tratado, yo trato de no darle tanta importancia”, confesó ante el asombro del resto de los invitados. Este fin de semana, participaron del programa también Diego Topa, Sabrina Rojas, el cantante Leo García y la conductora de televisión Erica Fontana.

El look de Sofía “Jujuy” Jiménez en “PH, Podemos Hablar”

La también conductora de televisión eligió un atuendo muy elegante para su tercera visita al programa de Andy. Esta vez lució un cat suit negro con aberturas y un escote cruzado, que combinó con una sandalias haciendo juego. Lo más llamativo de su look fue su peinado, que se trató de tres rodetes con el pelo trenzado.