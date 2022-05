Sofía “Jujuy” Jiménez es una de las modelos argentinas más activas en las redes sociales. Allí la misma comparte a diario fotografías junto a marcas de ropa, su día a día y paseos con familia y amigos.

Pero no todo es diversión en la vida de Sofía Jujuy, quien en las últimas horas protagonizó un no muy grato momento, tras haber sido foco de críticas por su apariencia luego de un evento junto a otras personalidades del medio.

Sofía "Jujuy" Jiménez para su cuenta de Instagram con millones de seguidores. Foto: Sofía "Jujuy" Jiménez

Es en este sentido que, tras haberse sentido insultada por un portal de espectáculos, la modelo compartió su disconformidad primero a través de Instagram Stories para, luego, dejar por sentado la misma en su feed con un video que sorprendió a sus seguidores.

Cómo fue el video de Sofía “Jujuy” Jiménez tras recibir críticas por su apariencia

Luego de recibir críticas por su apariencia, Sofía “Jujuy” Jiménez decidió realizar un posteo haciendo frente a las mismas y mostrándose más que orgullosa y segura de sí misma.

Allí la modelo comenzaba relatando “Cómo les conté en mis stories recién, anoche llegue a mi casa terminando una semana muy linda, plena de mucho trabajo que amo, y de repente, me encuentro con unas fotos en Ciudad magazine de un evento al que había asistido junto a otros personajes del medio”.

“Feliz entro a chusmear para ver qué onda, empiezo a leer los comentarios y fue inevitable quedarme helada y sorprendida de tanto odio y mensajes TAN autodestructivos. Y digo AUTO, porque en realidad no hacen mas que proyectar el enojo, bronca, inseguridades que tienen dentro”.

“Agradezco todo mi autocuidado y lo compasiva que soy conmigo misma, ya que eso me hace más fuerte y me permite recibir todo eso desde un buen lugar. Quizás en plena pandemia me pasaba esto y ni te la contaba” continuaba expresando Sofía, quien decidió abrazar las palabras y redactar una extensa carta a sus fans.

“Pienso que te puede atraer, gustar más, menos alguien, el punto es la pérdida de tiempo y energía en emanar odio, criticar cuerpos, CUERPOS, con lo sagrado y valioso que son, con sus miles de formas y diferencias que hacen único a cualquier ser humano! + AMOR - odio porfiiii” sentenciaba la modelo.