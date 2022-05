Sofía “Jujuy” Jiménez ha ganado una gran popularidad en los últimos años por su trabajo en la pantalla chica, pero desde hace un tiempo está alejada de los medios de comunicación. Aún así no alejada de sus seguidores ya que es una asidua en las redes sociales donde comparte cómo vive su día a día.

Así como suele mostrar sus trabajos como modelo, sus rutinas deportivas o sus viajes, esta vez compartió con sus fanáticos su último fin de semana de escapada por la costa atlántica.

Sofía Jujuy Jimenez posó con un body nude Foto: Instagram

La modelo se mostró distendida y relajada, rodeada de sus afectos, el sol y la playa y parando en un hotel con todas las comodidades donde no pasó por alto disfrutar de sus instalaciones.

Sofía Jiménez de viaje por Pinamar Foto: Instagram/ @so

“Yo de acá no me voy”, escribió la conductora de televisión y compartió una serie de fotos donde se la ve en el spa, robándose los ojos de sus más de 1.6 millones de seguidores en Instagram ya que lució una microbikini combinada fucsia y amarilla.

Sofía Jiménez de viaje por Pinamar Foto: Instagram/ @sofi

De inmediato la publicación se llenó de likes y posteos con emojis de corazones, fuego y comentarios como “estas hermosa, divina y radiante”, “bomba” y “que bonita”.

Sofía Jujuy y una experiencia que le pudo haber costado la vida

La influencer asistió a una función del circo Luxor y compartió con sus seguidores cómo fue la experiencia que llevó mucha adrenalina.

“Ok. No entiendo cómo sigo viva. Si esto no es adrenalina, yo no se qué es”, aseguró en un video donde se la ve en el famoso “Globo de la Muerte”, donde dos motociclistas giran al rededor de ella.