Ya comenzaron los días fríos y las famosas argentinas muestran sus outfits abrigados a través de sus redes sociales. Sofía “Jujuy” Jiménez no se quiso quedar atrás y como este viernes salió a cenar con sus amigas mostró qué eligió ponerse de su guardarropas.

Tras su separación, Sofía "Jujuy" Jiménez se mostró disfrutando de su soltería en un cat suit blanco. Foto: Sofía "Jujuy" Jiménez

Polerita, pantalón engomado, botas de caña, gorrito, todo negro, el cual cortó con un blazer verde musgo. Frente al espejo, la modelo jujeña posó desde distintos ángulos y con la canción “Fuera del mercado” de Danny Ocean.

Sofía "Jujuy" Jiménez disfrutando de las playas de Dubai Foto: Instagram / @sofijuok

“Me copa mucho el over size! Qué dicen?”, le consultó a sus 1.6 millones de seguidores que no tardaron en responderle.

“Una belleza”, “Hermosa!”, “Pero que diosa Sofi hoy”, “Diosa”, fueron solo algunos.

Qué pasó con Sofía “Jujuy” Jiménez y su último novio

En un diálogo con Luli Fernández para “Socios del Espectáculo” (ELtrece), Sofía “Jujuy” Jiménez contó los motivos de su separación tras estar un año de novia con el polista Bautista Bello.

Se separaron Sofía "Jujuy" Jiménez y Bautista Bello. Foto: Sofía "Jujuy" Jiménez

“Me estoy por ir de nuevo. Me voló la cabeza el viaje y tengo algunas propuestas de laburo piolas, pero me voy sola”, le dijo a la panelista tras su viaje a Dubai, por lo que ella le preguntó si “estaba todo mal” con Bello, a lo que ella contestó: “No, la mejor. Pero ya no estamos más juntos”.