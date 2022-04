Conocida en las redes sociales como una de las modelos más influyentes de la farándula argentina, Sofía “Jujuy” Jiménez suma en su cuenta de Instagram más de 1.6 millones de seguidores a quienes sorprende con sus publicaciones. En su perfil suele compartir fotos y videos de su día a día, viajes y rutinas de ejercicios.

Pero en las últimas horas, la ex de Juan Martín del Potro sorprendió a sus admiradores con un seductor video en el que perreó hasta el piso al ritmo de “Envolver”, el hit de Annita. Es sabido el gusto de la conductora por el baile y en su posteo lo hizo notar con sus enérgicos movimientos de cadera que hipnotizaron a sus fans.

Jujuy Jiménez posó sexy en las redes sociales

Todo comenzó cuando SofiJu -su nombre de perfil- quiso compartir un tutorial acerca de cómo colocarse un pañuelo en la cabeza, pero sin querer terminó bailando pegada al suelo con el challenge del momento. “Yo arrancando el día, preparándome para salir. Se me ocurrió mostrarles cómo me ponía el pañuelo (porque sé que después me preguntan) y bueno pasaron cosas. Pintó el challenge de la bomba de Annita”, confesó en la descripción del reel que en pocas horas sumó más de seis mil reproducciones.

La jujeña recibió cientos de comentarios, entre ellos se destacó el de Lizardo Ponce quien escribió: “Mientras yo esperaba abajo”. Y otros mensajes como: “Por favor!!!! Despertar y ver este video. Me alegraste el día”, “Sos una Diosa” y “Que bella, Sofi. Amo como te queda ese pañuelo”.

Sofía Jujuy Jiménez viajó a Dubai

La presentadora se tomó unos días de vacaciones y protagonizó un viaje alucinante a Dubai acompañada de su amigo Lizardo Ponce. Juntos recorrieron las ciudad, las calles del centro e impactaron en las redes con sus fotografías de ensueño.

Sofía realizó una sensual sesión de fotos desde el desierto a modo de safarí y le llovieron los corazones rojos. “Necesito que alguien me peshhhhhiske. O sea, sigo sin caer… En fin, toy muy feliiiiiiz!”, reveló emocionada.

Sofía Jujuy Jiménez en el desierto en Dubai. Foto: Instagram.