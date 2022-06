Sofía “Jujuy” Jiménez se hizo conocida por participar del concurso Miss Universo Argentina 2010 donde se convirtió en la primer princesa. La joven fue parte de Showmatch haciendo publicidad no oficial y también del programa de Nicolas Repetto, Sábado bus. Aquellos fueron sus primeros pasos en el mundo del espectáculo.

Sofía "Jujuy" Jimenez lució un vestido con aberturas Foto: Instagram

Actualmente tiene una comunidad de 1,6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Con quienes acaba de compartir recientemente un video luciendo un vestido cut out negro largo y unas bucaneras del mismo color. En el se la ve sonriendo y produciéndose para desfilar por la alfombra roja.

El posteo conquistó 14 mil me gustas y cientos de comentarios: “No podes más de diosa”, “Ojo cuando salgas a la calle así, a ver si te meten presa por exceso de hermosura”, “Para Sofía, no podes más de diosa”, “Diosa por dónde se te mire”, “Estás muy bonita! te amo”, “ No hagas caso a los envidiosos y nunca dejes que tu felicidad dependa de lo que piensen o digan los demás. Sos hermosa”, “Hermoso ser humano”.

Sofía "Jujuy" Jiménez en la playa Foto: Instagram/@sofijuok

Cómo es el video de Sofia Jujuy Jiménez en ropa interior y sin maquillaje

La modelo hizo un posteo descargándose en las redes sociales, en la descripción cuenta el motivo por el que decide grabar el video: “anoche llegué a mi casa terminando una semana muy linda, plena de mucho trabajo que amo, y de repente, me encuentro con unas fotos en Ciudad magazine de un evento al que había asistido junto a otros personajes del medio. Feliz, entro a chusmear para ver qué onda, empiezo a leer los comentarios y fue inevitable quedarme helada y sorprendida de tanto odio y mensajes TAN autodestructivos”

Con un conjunto de ropa interior negro, sin maquillaje y con una toalla en la cabeza, Sofía se paró frente a la cámara y expresó: “¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Más carne? ¿menos? ¿más cachete? ¿menos? ¿más brazos? Soy esto. Basta. Basta de definirse por lo externo, por favor. La vida pasa por otro lado. Se lo juro. Sueño con una sociedad con mucho más amor y menos odio”.