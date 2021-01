No todo es color de rosa en el Instagram de Sofía Jujuy Jiménez, la modelo y conductora que cuenta con más de un millón y medio de seguidores que la ponderan en cada publicación. En el día de hoy, les tocó ver algo diferente que nada tiene que ver con fotos en traje de baño, bailes de Tik Tok o sus rutinas de gimnasia. Esta vez la jujeña fue molestada por un hombre grande en la calle y compartió el momento a través de historias.

Al subir un video relatando en el momento cómo un hombre la acosaba en la vía pública dejó boquiabiertos a sus seguidores. Cuando salió del programa Informados de todo (América, lunes a viernes a las 11), ciclo que lidera junto a Horacio Cabak durante las vacaciones de Guillermo Andino, se detuvo en su auto y expresó con preocupación: “Perdón, pero hay un señor a mi derecha que me está acosando. Me está persiguiendo. No sé si mostrarlo o no”.

Sofía "Jujuy" Jiménez (Instagram/@sofijuok)

“Ahí se fue”, agregó luego, junto a las frase: “Malditos babosos (para no decir otra palabra)”. Luego, ya más tranquila, la conductora relató lo sucedido: “Recién me reía, pero claramente no es gracioso. Salgo del programa y este tipo me ve y me grita no sé qué cosa. Frena. Da la vuelta y yo venía caminando y veo que me aparece acá (a su lado) mientras estaba grabando la historia anterior. Y estaba el tipo ahí. Me río por los nervios, pero no da, no está bueno. ¿Qué onda?”. “Un tipo grande, encima. Tengan cuidado”, concluyó Sofía Jujuy, advirtiendo a las mujeres los peligros de la calle.