Juan Román Riquelme tuvo una entrevista en ESPN y la conversación se basó en los asuntos que tienen alerta a los hinchas de Boca. El mercado de pases sigue con el club como principal protagonista y todavía no bajaron la persiana.

“Que no les den importancia a los jugadores que llegan a Boca está perfecto, porque cada uno analiza las cosas como quiere. Nosotros querríamos seguir trayendo refuerzos, pero sabemos que no está fácil. Los jugadores de Selección y categoría valen caro y nosotros tenemos una obligación: reforzarnos cada vez mejor y cuidar nuestro club. Tenemos un problema muy grande con nuestro billete y tratamos de hacer las cosas con calma y tranquilidad”, dijo Román.

La necesidad más grande que tiene el “Xeneize” es la contratación de un centrodelantero. “Vamos a intentar traer un 9, hasta el último día vamos a intentar reforzarnos. Hemos intentado en otras posiciones también. Y vamos a seguir intentando reforzarnos donde el técnico vea que haga falta”, firmó el vice.

Sobre su preocupación desde su rol en el club, Riquelme dijo: “Trabajo de 10 de la mañana hasta cualquier hora en Ezeiza porque sueño con armar un gran equipo. No prometo que vamos a ganar, prometo que vamos a competir. Y que al club lo voy a cuidar más de lo que cuido a mi familia”.

“Yo entiendo todo y sé cómo es el juego, pero no es que Riquelme y Tevez no tienen buena relación. Tengo una relación buena, lo quiero mucho. Y si ando mal con alguien me hago cargo. Lo conozco de chiquito. Y le deseo lo mejor. Carlos tiene las puertas abiertas del club”.

“Miguel Ángel Russo me cuenta a mí quién juega. Hablamos siempre antes de los partidos. Él me pregunta qué pienso, y yo siempre le digo lo mismo. Charlamos de fútbol todos los días, después de los partidos, qué nos gustó, qué no. Cuando lo tuve de DT ya hablábamos mucho, en aquella Copa del 2007. Después seguí teniendo buena relación, pero él es el entrenador. Confiamos en él. Y no tenemos dudas de que las cosas van a ir bien”.

“El mejor equipo de Argentina es Colón, el campeón. River tiene el mejor técnico de la historia de su club, pero en siete años no pudo ganar el torneo local. No sé por qué. Es Colón el mejor, sin dudas. Si salió campeón es porque sumó más puntos que todos, como Boca cuando fue campeón”.

“Lo mejor que hicimos fue volver al club. Y vamos a seguir aprendiendo cada día en un montón de cosas. Sabemos que ya no somos más jugadores de fútbol, que estamos en otra posición. Cuando uno ama tanto un lugar y toma la decisión de volver al club, y que la gente que estaba antes estaba haciendo un desorden bárbaro, significa que es bueno que volviste. Vamos a intentar que nuestro club sea cada vez más serio, más importante y más grande”.

“Hace rato no hablamos con el América por Roger. Con el presidente hablé hace muchos meses atrás. Después hablo con muchos jugadores, todos quieren venir a jugar a nuestro club. Como cuando Cavani me llamó para decirme que se quedaba un año más allá, que esperaba que no me moleste. Le dije: ‘Es entendible que te quedes ahí, lo único distinto que te podemos ofrecer al Manchester United es la Bombonera llena que se mueve’. Pero ahora no tenemos ni gente. Ni eso le podíamos ofrecer”.